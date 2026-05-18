هاكان فيدان من برلين: إدانة لقرصنة الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز للشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يصف الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود بالقرصنة، ويناقش مع الجانب الألماني خطط السلام في غزة وسبل رفع التبادل التجاري إلى 60 مليار دولار.

شهدت العاصمة الألمانية برلين تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى، حيث أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة التي ركزت على القضايا الإقليمية الملحة والعلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الألماني يوهان دافيد فاديفول، وجه فيدان انتقادات لاذعة وحادة للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أسطول الصمود العالمي، واصفاً هذا العمل بأنه يمثل حالة من 'القرصنة' التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط. وأكد الوزير التركي أن هذا الاعتداء لا يمثل مجرد انتهاك بسيط، بل هو تعدٍ صارخ على أمن الملاحة الدولية وحرية التنقل في البحار، مشيراً إلى أن السفن المستهدفة كانت تضم مشاركين من نحو 40 دولة مختلفة، وهو ما يجعل الحادثة قضية دولية بامتياز.

وأوضح فيدان أن تركيا تعمل بشكل حثيث وتواصلت مع الدول المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضغط من أجل الإفراج عن المواطنين الأتراك الذين كانوا على متن هذه السفن في أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بالوضع المأساوي في قطاع غزة، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل الالتزامات الواردة في خطط السلام المقترحة، لا سيما تلك المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للسكان المحاصرين.

وكشف فيدان عن وجود تنسيق رفيع المستوى جرى على مدار أسابيع بين أطراف وسيطة تشمل مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى وفد من غزة، وذلك لبحث سبل نقل عملية السلام إلى مرحلتها الثانية. وأوضح أن هناك تحسناً نسبياً في الأوضاع مقارنة بذروة العمليات العسكرية، إلا أن الانتهاكات لا تزال مستمرة. وشدد على أن الرؤية المثالية تتمثل في التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من 20 بنداً، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليوني إنسان يعانون من ويلات الحرب.

وأكد فيدان أن الاستقرار الدائم والازدهار في المنطقة لن يتحققا إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين، معتبراً أن هذا الملف هو الجذر الأساسي لمعظم الأزمات المزمنة التي تعصف بالشرق الأوسط. وانتقل فيدان في حديثه إلى تحليل التهديدات الأمنية، محذراً من أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة والتوسعية باتت تشكل عائقاً رئيسياً أمام أي رؤية سلمية، بل وتحولت إلى تهديد عالمي يتجاوز حدود فلسطين ليشمل الضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وأكد أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين لها انعكاسات مباشرة على القارة الأوروبية، خاصة في ملفات حساسة مثل تدفقات الهجرة وأمن الطاقة. وفي مقابل ذلك، طرح الوزير التركي رؤية تعتمد على 'الملكية الإقليمية' والعقل المشترك لبناء السلام، مستشهداً بالاستقرار الذي بدأ يتشكل في سوريا كنموذج لهذا النهج. أما على صعيد العلاقات الثنائية، فقد اعتبر فيدان أن تفعيل آلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا وألمانيا بعد انقطاع دام 12 عاماً هو مؤشر قوي على استعادة الزخم في العلاقات.

وأعرب عن طموح بلاده في رفع حجم التبادل التجاري من 52 مليار دولار إلى 60 مليار دولار في المدى القريب، مع التركيز على تطوير التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية لتعزيز الطابع الاستراتيجي للشراكة. واختتمت الزيارة بلقاء مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث تم تفعيل مجموعات عمل متخصصة لبحث ملفات الأمن والدفاع، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية الشائكة لضمان تنسيق وثيق في مواجهة التحديات الراهنة





