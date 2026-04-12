هاريس تنتقد أسلوب ترامب في السياسة الخارجية وتواجه انتقادات بسبب طريقة حديثها

في فعالية لشبكة العمل الوطنية، انتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس أسلوب الرئيس السابق دونالد ترامب في التعامل مع السياسة الخارجية، ووصفت نهجه بـ 'زعيم العصابة'. في المقابل، واجهت انتقادات بشأن طريقة حديثها التي وصفها البعض بأنها 'محفزة للإحراج'.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، جاء ذلك خلال جلسة حوارية جمعت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالناشط في مجال الحقوق المدنية آل شاربتون، ضمن فعالية لشبكة العمل الوطنية يوم الجمعة. ناقشت هاريس احتمال ترشحها لانتخابات عام 2028 وتقييمها لسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب . وصرحت هاريس بأن ترامب يتعامل مع ال سياسة الخارجية بأسلوب يوصف بـ 'زعيم العصابة'، مشيرة إلى أنه يرفع شعار ' أمريكا أولاً ' بطريقة تعني الانسحاب من العلاقات الدولية والتصرف وكأنه يقسم العالم بين القوى الكبرى، وهو ما رأت فيه تقويضًا للنفوذ الأمريكي.

وأشارت هاريس إلى جهودها السابقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة هذا النفوذ، معتبرة أن ترامب قد تخلى عن تلك الجهود الحيوية. وأضافت أن سياسات ترامب تجعل الولايات المتحدة أضعف وأقل موثوقية وتأثيرًا على الساحة الدولية، مؤكدة أن البلاد فقدت جزءًا من نفوذها خلال فترة رئاسته. \استمر الحوار لمدة 52 دقيقة، وركزت الانتقادات بشكل كبير على طريقة حديث هاريس، وتحديدًا تقليدها لما وصفته بـ 'لهجة زعيم العصابة'. اعتبرها منتقدون أداءً ضعيفًا ومحرجًا، وكتب فريق تابع للحزب الجمهوري أن هذا الأداء يضاف إلى 'قائمة لهجاتها المحرجة'. وصف آخرون الأداء بأنه 'محرج' أو 'مزعج'، واتهمها البعض بأنها بدت وكأنها تتحدث إلى أطفال. أثارت هذه الانتقادات جدلاً واسعًا حول أسلوب هاريس في التواصل وتعبيره، وظهرت تعليقات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن وجهات نظر مختلفة حول هذا الأمر. \تواجه هاريس انتقادات مماثلة منذ فترة طويلة، تتعلق بتبنيها لهجات مختلفة لتناسب الجماهير المتنوعة. ففي سبتمبر 2024، وخلال خطاب أمام نقابة معلمين، اتهمت باستخدام لهجة مصطنعة للتقرب من الطبقة العاملة. وقالت حينها: 'قد لا تكون عضوًا في نقابة، لكن عليك أن تشكر أعضاء النقابات على أسبوع العمل المكوّن من خمسة أيام'، بنبرة مختلفة عن أسلوبها المعتاد. يذكر أن هاريس من أصول جامايكية وهندية، وقد اتهمتها حملة ترامب سابقًا باستغلال هويتها العرقية عندما يخدم ذلك مصالحها السياسية. هذه الانتقادات تعكس حساسية متزايدة تجاه أسلوب خطاب الساسة وتأثيره على الناخبين، وتطرح تساؤلات حول كيفية بناء الثقة والمصداقية في عالم السياسة المعاصر





