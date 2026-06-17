هاري كين يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف بركلات جزاء في تاريخ كأس العالم

في مباراة مثيرة بين إنجلترا وكرواتيا ضمن مونديال 2026، سجل هاري كين هدفه الخامس من ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، مما جعله اللاعب الأكثر تسجيلًا من علامة الجزاء في البطولة، متفوقًا على مجموعة من الأساطير.

انفرد هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، برقم مميز في مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف من ركلات جزاء .

على كرواتيا مساء الأربعاء في مباراة الجولة الأولى من مونديال 2026 لحساب المجموعة الثانية عشرة، أحرز اللاعب نفسه هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بنتيجة التعادل 2 - 2. وجاء هدف كين ليكون الخامس له من علامة الجزاء في تاريخ مشاركاته المونديالية ليعزز صدارته ويحطم رقمًا قياسيًا سابقًا كان يتقاسمه مع أربعة لاعبين سجلوا أربعة أهداف من ركلات جزائية في كأس العالم.

وقد تفوق كين بهذا الهدف على كل من الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا والبرتغالي أوزيبيو والهولندي روب رينسينبرينك، بالإضافة إلى الأسطورة الأرجنتينية الحالية ليونيل ميسي، الذين كانوا قد سجلوا أربعة أهداف كل منهم من ركلات الجزاء في تاريخ البطولة. المباراة كانت مثيرة حيث تقدمت إنجلترا بهدفين نظريين، قبل أن يقلص كرواتيا الفارق ثم يعادل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. هذا الفوز التعثر込み العلاقات العامة لميسي: ماذا لو قابل كين ميسي؟ ميسي سجل 60 هدفًا، 60 هدفًا، 60 هدفًا





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هاري كين كأس العالم ركلات جزاء إنجلترا كرواتيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

البرازيل تستضيف كأس الملوك للمنتخبات الشهر المقبلأعلن دوري الملوك الأربعاء تنظيم النسخة الثانية لبطولة كأس الملوك للمنتخبات 2026 التي تستضيفها مدينة ساو باولو في البرازيل خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026.

Read more »

«كأس فيناليسيما 2026» تجمع إسبانيا والأرجنتين على استاد لوسيلأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم أن استاد لوسيل الأيقوني سيستضيف كأس فيناليسيما 2026 في 27 مارس (آذار) 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »