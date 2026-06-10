هاتف HUAWEI nova 15 Max: تحدي مفهوم التحمل في الهواتف الذكية

يحصل هاتف HUAWEI nova 15 Max على بطارية ضخمة بسعة 8500 ملّي أمبير وتكنولوجيا الشحن العكسي، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الكثيف طوال اليوم. كما يحتوي على هيكل متين وتصميم أنيق، مع كاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل و شاشة OLED Eye Comfort بقياس 6.84 بوصة.

يقدّم هاتف HUAWEI nova 15 Max بطارية ضخمة بسعة 8500 ملّي أمبير تدعم تشغيل فيديو متواصل حتى 23 ساعة، إلى جانب ميزة الشحن العكسي، ما يجعله مناسبًا للاستخدام الكثيف طوال اليوم.

يتميز الهاتف أيضًا بهيكل متين حاصل على شهادة مقاومة السقوط وتصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار، وكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع مصفوفة ألوان RYYB. يعيد هاتف HUAWEI nova 15 Max تعريف مفهوم التحمل في الهواتف الذكية بفضل بطاريته الضخمة وتصميمه المتين. وقد صُمم الهاتف للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق يدوم طوال اليوم دون أي تنازلات، حيث يجمع أحدث إصدار من سلسلة nova بين القوة والأناقة والابتكار في جهاز واحد بتصميم انسيابي.

ويتوفر HUAWEI nova 15 Max حاليًا في السوق السعودية بسعر يبدأ من 1299 ريال. ويمكن للعملاء حجز أجهزتهم عبر متجر هواوي الرسمي الإلكتروني. يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا ببطارية HUAWEI Super Battery بسعة 8500 ملّي أمبير، لتوفر سعة أكبر وعمر بطارية أطول مقارنةً بالجيل السابق. وأظهرت الاختبارات العملية أن الجهاز قادر على دعم تشغيل الفيديو بشكل متواصل لمدة تصل إلى 23 ساعة، ما يضمن أداءً موثوقًا طوال اليوم.

كما يقدم الهاتف تقنية الشحن العكسي، التي تتيح للمستخدمين شحن أجهزة هواوي المتوافقة بكل سهولة أثناء التنقل، ليعمل الهاتف فعليًا كبطارية متنقلة محمولة. صُمم هاتف HUAWEI nova 15 Max ليوفر مستوى عاليًا من المتانة، حيث حصل على شهادة SGS Premium Performance Mark لمقاومة السقوط بتصنيف خمس نجوم، ما يساعد على توزيع قوة الصدمات وتقليل خطر التلف الناتج عن السقوط اليومي.

إضافةً إلى ذلك، تعتمد هواوي على تقنية إغلاق دقيقة في المفاصل الرئيسية لهيكل الجهاز للمساعدة في منع دخول الرمال والغبار، بينما يوفر تصنيف IP65 مقاومة موثوقة للماء والغبار للاستخدام اليومي. ولعشاق التصوير، يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا بكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع مصفوفة ألوان RYYB، ما يعزز امتصاص الضوء بنسبة 40%. وبالاقتران مع مستشعر كبير وفتحة عدسة F1.9، تستطيع الكاميرا التقاط صور ساطعة وغنية بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، دون الحاجة إلى إضاءة إضافية.

وتتجسد التجربة بشكل أكبر من خلال شاشة OLED Eye Comfort مذهلة بقياس 6.84 بوصة، توفر عرضًا غامرًا مع استجابة سلسة وتكيف ذكي مع ظروف المشاهدة المختلفة. سواء أثناء الاستخدام في الخارج تحت أشعة الشمس الساطعة أو عند مشاهدة المحتوى لساعات طويلة ليلًا، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة وحيوية باستمرار. ومع سطوع ديناميكي يصل إلى 4000 شمعة، تضمن الشاشة إبرازًا أكثر سطوعًا، وتباينًا عميقًا، وتفاصيل غنية في كل مشهد.

يقدم AppGallery منظومة تطبيقات متكاملة تضم ملايين التطبيقات، بما في ذلك أشهر التطبيقات العالمية. وفي حال عدم توفر بعض التطبيقات، يمكن تحميلها من Google Play عبر Gbox ومع HUAWEI nova 15 Max، ستجد أن جميع التطبيقات التي تحتاجها في حياتك اليومية متاحة وتعمل بكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف HUAWEI nova 15 Max مزودًا بجهاز تشغيل RISC-V المدمج، ما يعزز أداء الجهاز بشكل كبير ويعزز أمان النظام.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة استخدام هاتف HUAWEI nova 15 Max في أي وقت و месте، مع تقنية الشحن العكسي التي تتيح لهم شحن أجهزة هواوي المتوافقة بكل سهولة أثناء التنقل. وبالتالي، يعد هاتف HUAWEI nova 15 Max خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق وتصميم أنيق في هاتف ذكي





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هاتف HUAWEI Nova 15 Max بطارية ضخمة تكنولوجيا الشحن العكسي هيكل متين تصميم أنيق كاميرا Ultra Vision شاشة OLED Eye Comfort

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