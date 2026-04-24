هاباغ-لويد: عبور سفينة لمضيق هرمز وسط توترات متصاعدة

أعلنت شركة هاباغ-لويد عبور إحدى سفنها لمضيق هرمز، بينما لا تزال سفن أخرى عالقة في الخليج العربي وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط.

أعلنت مجموعة هاباغ-لويد لل شحن البحري أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز ، لكنها لم تُفصح عن تفاصيل الظروف أو التوقيت المحدد لعبور السفينة. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن أربع سفن تابعة لها لا تزال في منطقة الخليج العربي ، بعد انتهاء عقد استئجار سفينة أخرى، مما يعني خروجها من أسطول الشركة.

وأكد المتحدث أن السفن الأربع المتبقية تحمل طواقم مكونة من 100 فرد، وتتوفر لها إمدادات كافية من الغذاء والماء. في الوقت نفسه، لا تزال عشرات ناقلات النفط والسفن الأخرى عالقة في الخليج العربي، بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم.

تأتي هذه التطورات في ظل توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران منذ اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل، بعد أن بدأت الحرب في الثامن والعشرين من فبراير. وقد عقدت الولايات المتحدة وإيران اجتماعًا في باكستان في محاولة لإنهاء الصراع، لكن المحادثات لم تسفر عن اتفاق، ولم يتم تحديد موعد لجولة محادثات ثانية.

وتصر طهران على أنها لن توافق على فتح المضيق إلا بعد رفع الولايات المتحدة للحصار الذي فرضته على الملاحة الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار، والذي تعتبره طهران انتهاكًا للقانون الدولي. وقد استعرضت إيران قوتها في المضيق هذا الأسبوع من خلال نشر مقطع فيديو يظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن ضخمة. أدت هذه التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ولا تزال الملاحة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب حوالي خُمس إنتاج النفط العالمي، معطلة بشكل كبير. وقد سلط احتجاز إيران لسفينتي شحن الضوء على التحديات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 96.61 دولار.

وشهد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية كبيرة، مسجلة ثاني أكبر مكاسب أسبوعية منذ بداية الحرب. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة ديب سيك الصينية عرضًا أوليًا لنموذج جديد من رقائق هواوي، مما يؤكد التقدم الصيني في هذا المجال. كما أكد رئيس الوزراء السويدي أن اقتصاد بلاده قد يتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط، وأعلنت قطر للطاقة عن تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع غولدن باس.

وفي سياق منفصل، حذرت نائبة محافظ بنك إنجلترا من احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية، مشيرة إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس بشكل كامل المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي





