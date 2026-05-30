هآرتس: عودة شيرين عبد الوهاب من قلب الأزمة النفسية إلى القمة

تقرير هآرتس الإسرائيلية يستعرض عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أشهر من الاختفاء والأزمة النفسية، وتفاصيل علاقتها بالمجتمع العربي وقصتها مع العنف الأسري، مع إصدار أغنيتين جديدتين وحفل مرتقب.

في تقرير معمق سلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الأضواء بعد أشهر من الاختفاء الذي أثار تكهنات واسعة حول حالتها النفسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختفاء شيرين فتح صندوق باندورا حول نظرة المجتمع للنساء العربيات، مسلطة الضوء على معاناتها من أزمة نفسية وتجربتها مع العنف الأسري. وأوضحت هآرتس أن الفنانة وقفت في يناير الماضي في مركز عاصفة إعلامية في مصر، حيث غطت التقارير المتضاربة وضعها الصحي والنفسي. ففي البداية زعم أنها نقلت بسيارة إسعاف إلى المستشفى، ثم أُفيد أنها غادرت منزلها بحي الشيخ زايد سراً للإقامة تحت رعاية أسرتها.

مقربون منها أكدوا معاناتها من التهاب رئوي حاد وعزلة مطولة ورفض مغادرة المنزل، بينما حاول آخرون التخفيف من حدة الوضع بالإشارة إلى أنها تحتاج فقط للراحة. واختفت فجأة من منصات التواصل قبل شهرين، وأوقفت نشاطها الفني، مما دفع محبيها لإطلاق هاشتاج أين شيرين. تصاعد القلق بعد انتشار شائعات عن وجودها في سويسرا لتلقي علاج نفسي، حتى تدخل المذيع عمرو أديب في بث مباشر على MBC مصر داعياً إياها للظهور وتهدئة الجمهور.

وقال إنه لم يتمكن من التواصل معها، معبراً عن حيرته بقوله: أشعر أن شيرين تذهب وتختفي، لا أعرف عنها شيئاً، مع من هي، عن وضعها الصحي أو حياتها الاجتماعية، مطالباً المشاهدين بالبحث معه عنها. هذه العبارة جسدت مدى تجاوز قصتها حدود عالم الموسيقى، وفقاً للصحيفة. وفي هذا السياق، قالت المنتجة الموسيقية إسراء الأمين لهآرتس إن شيرين في نظر ملايين محبيها ليست مجرد مغنية ذات صوت استثنائي، بل شخصية تمر بتقلبات يتابعها الجمهور العربي كله بقلق في محاولاتها للعودة لذاتها وللمسرح.

وأضافت أنها واحدة من أكثر المغنيات حباً ونجاحاً في العالم العربي، لذا كان متوقعاً أن تثار عناوين حول اختفائها، والقلق عليها تصاعد حتى بدا أحياناً أن حياتها الشخصية تطغى على الموسيقى. بعد أربعة أشهر من الاختفاء، عادت شيرين في بداية الشهر الحالي بأغنيتين فرديتين الأولى بعنوان الحضن شوك والثانية تبعا تبعا. ويترقب الجمهور في العالم العربي الآن ليرى إن كانت ستنجح في العودة لنشاط منتظم وللمسارح.

الصحفي المصري خالد الكوردي قال إن العودة الحالية تبدو مبنية بشكل محسوب، ليس فقط على حنين الجمهور، بل أيضاً على محاولة إعادة صوت شيرين الذي يرتبط لدى مستمعيها بالعاطفة والأداء القوي. الأغاني الجديدة تعيد بوضوح هذا الخط عبر كلمات رومانسية كلاسيكية وتوزيع موسيقي يترك مساحة محورية لصوتها، مما دفع الكثيرين للمقارنة بأغاني فترة ذروتها في أوائل الألفية. وأعلنت شيرين مؤخراً عن حفل في أغسطس المقبل في مهرجان العلمين للموسيقى بمصر، وقد بيعت كل التذاكر خلال ساعات.

وُلدت شيرين في حي الفقراء بالقلعة بالقاهرة لأم ربة منزل وأب يعمل أعمالاً مؤقتة، ولم تكن المسيرة الموسيقية خياراً واقعياً لولا معلمة في المدرسة الثانوية أقنعت والديها بالتواصل مع قائد الأوركسترا في دار الأوبرا المصرية، الذي أعجب بصوتها وضمها للجوقة. انطلاقتها الكبرى كانت عام 2002 بأغنية آه يا ليل، التي حققت نجاحاً في العالم العربي ورسخت مكانتها كأحد الأصوات البارزة في البوب المصري.

أصدرت منذ ذلك الحين ثمانية ألبومات تضمنت نجاحات حول الحب وكسر القلب والشوق، ومن أبرزها ألبوم نسيان عام 2018 الذي حقق مئات الملايين من الاستماعات على سبوتيفاي. أصدرت عام 2025 أغنية بتمنى أنساك التي نالت مراجعات إيجابية، لكنها واجهت صعوبة في التحول للعودة الكاملة على خلفية الأزمة المستمرة في علاقتها مع شريكها ومديرها الشخصي المطرب حسام حبيب.

في مقابلة حديثة مع عمرو أديب على MBC، سألها أين كنتِ، فأجابت: أعمل، لكنني في الفترة الأخيرة أشعر وكأني ولدت من جديد، كنت بحاجة للراحة ومرور عملية شفاء لأشياء أنهتني وكسرتني. وعند سؤالها عن دافع العودة، شبهت الأمر بمشهد تيتانيك حيث ترقد كيت وينسلت على لوح خشبي والمياه متجمدة وهي على وشك الموت، مضيفة: من هناك أتيت، هذا ما شعرت به، فأخذت الصافرة وناديت على القارب لتلقي المساعدة، لم يأتِ موتي بعد، وأريد مواصلة الحياة.

كما أضافت أنها رأت قلق الجميع عليها، وبعضهم نصحها بالانتظار وعدم إطلاق أغانٍ الآن، بل ووجهوا ملاحظات حول زيادة الوزن، لكنها أكدت أن لا شيء يهمها سوى الغناء من القلب والجسد والمشاعر، متمنية أن يُسمع صوتها في البيوت والهواتف والمركبات. وقد مرت شيرين بتقلبات نفسية من قبل، ففي ديسمبر 2021 بعد طلاقها من حبيب وظهورها بحلاقة رأس محلوقة، قدمت واحدة من أكثر مقابلاتها صراحة وصدمة في مسيرتها





