هآرتس: إسرائيل تهتم بتمثال المسيح أكثر من حياة الفلسطينيين

صحيفة هآرتس الإسرائيلية تنتقد ازدواجية المعايير الإسرائيلية، مشيرةً إلى اهتمامها المفرط بتمثال السيد المسيح المتضرر في لبنان مقارنةً بحياة الفلسطينيين، وتكشف عن دعم حكومي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

أفصحت صحيفة هآرتس ال إسرائيل ية في افتتاحيتها اليوم عن ملاحظة لاذعة، حيث أشارت إلى أن إسرائيل تولي اهتماماً أكبر بتمثال السيد المسيح المتضرر في جنوب لبنان، مقارنةً باهتمامها بحياة ال فلسطين يين.

وأوضحت الصحيفة أن رد فعل الجيش الإسرائيلي على حادثة تحطيم التمثال، والذي وصفته بأنه سلوك فردي يتنافى مع القيم العسكرية، يثير تساؤلات حول أولويات إسرائيل. وأكدت أن التحقيق جارٍ، لكنها استخلصت دروساً عميقة من الحادثة، أولها السلوك الخطير لبعض الجنود، والأهم هو طريقة تعامل إسرائيل مع هذه السلوكيات عندما ترغب حقاً في إدانتها ومكافحتها. وتعمقت هآرتس في تحليلها، مشيرةً إلى أن حادثة تحطيم التمثال تكشف عن دعم حكومي، صريح أو ضمني، لعنف المستوطنين والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية تتغاضى عن هذه الأعمال، مما يشير إلى أنها ليست مجرد ظواهر عشوائية، بل نتيجة لسياسة متعمدة. وأعربت الصحيفة عن أسفها الشديد لعدم اهتمام المسؤولين الإسرائيليين بالفلسطينيين الأحياء بقدر اهتمامهم بتمثال السيد المسيح، مؤكدةً أن هذا يعكس ازدواجية معايير صارخة.

وأشارت إلى أن 13 فلسطينياً قتلوا جراء اقتحامات المستوطنين في الضفة منذ بداية حرب غزة في 8 أكتوبر 2023، و12 آخرين قتلوا بالرصاص، وفي معظم الحالات، لا يتم القبض على الجناة، بل يتم استجوابهم وإطلاق سراحهم، وهم غالباً ما يكونون مستوطنين يخدمون في الاحتياط. هذا الإفلات من العقاب يرسل رسالة خطيرة حول قيمة حياة الفلسطينيين في نظر السلطات الإسرائيلية.

وفي محاولة واضحة لتحسين صورتها المتضررة، أعلنت إسرائيل عن تعيين مبعوث خاص للعالم المسيحي، جورج ديك، بهدف تعزيز العلاقات مع المجتمعات المسيحية حول العالم. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من انتشار لقطات مصورة لجندي إسرائيلي يحطم تمثال السيد المسيح في بلدة دير سريان جنوبي لبنان باستخدام معول.

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أبعد الجندي الذي حطم التمثال وزميله الذي صور الواقعة عن المهام القتالية واحتجزهما لمدة 30 يوماً، إلا أنه أبقى عليهما في الخدمة العسكرية، مما يثير تساؤلات حول جدية الإجراءات المتخذة. ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1153 فلسطينياً وإصابة الآلاف، وفقاً لبيانات فلسطينية رسمية.

وتعود جذور هذا الصراع إلى عام 1948، عندما أقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة. هذا التاريخ الطويل من الاحتلال والظلم يلقي بظلاله على الأحداث الجارية ويؤجج التوتر في المنطقة





