هآرتس: الغنيمة العقارية الإسرائيلية في غزة تشمل خططًا لإزالتها

كشفت صحيفة 'هآرتس' عن خطط إسرائيلية لتحويل قطاع غزة إلى 'غنيمة عقارية' من خلال مشاريع إسكانية، مما أثار انتقادات واسعة من الجانب الفلسطيني. الصحيفة أشارت إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول هذه الخطط، محذرةً من عواقبها وخطرها على الشعب الفلسطيني.

في افتتاحيتها البارزة، سلطت صحيفة ' هآرتس ' الضوء على ما وصفته بـ'الغنيمة العقارية ال إسرائيل ية' في قطاع غزة ، مشيرة إلى خطط تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مشاريع إسكانية، معتبرةً ذلك جزءًا من رؤية أوسع نطاقًا تهدف إلى تغيير طبيعة القطاع بشكل جذري. الصحيفة، في مقالها الذي حمل عنوان 'الغنيمة العقارية ال إسرائيل ية تشمل محو غزة من على وجه الأرض'، أشارت إلى أن هذه الخطط تتزامن مع سقوط مئات الجنود ال إسرائيل يين وعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، مما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وتطرقت 'هآرتس' إلى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دعا إلى 'هدم' القطاع، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس رؤية متطرفة تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها. كما كشفت الصحيفة عن خطة أوسع نطاقًا قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي وصفتها بـ'تحويل غزة إلى غنيمة عقارية'، حيث أشار سموتريتش إلى وجود مفاوضات جارية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول هذه القضية. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعترض حتى الآن على تصريحات سموتريتش، مما يشير إلى وجود توافق ضمني على الأقل مع هذه الخطط. واعتبرت 'هآرتس' أن هناك فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي للحكومة الإسرائيلية حول 'تدمير حماس' و 'استعادة الرهائن'، وبين ما يتم تداوله خلف الكواليس من طموحات اقتصادية استعمارية. وأكدت الصحيفة على أن قطاع غزة أرض فلسطينية يقطنها أكثر من مليوني شخص، معظمهم من اللاجئين وأبنائهم، محذرةً من أن أي خطة لاحتلال القطاع وتطهيره سكانيًا تمثل جريمة دولية لا مكان لها في العالم الحديث. هذه التصريحات والخطط تعكس استخفافًا صارخًا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتشكل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي بأسره. \من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي اعتبر فيها قطاع غزة 'مشروعًا استثماريًا عقاريًا' يمكن تقاسمه مع الولايات المتحدة. واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل اعترافًا صريحًا بمخططات الإبادة والتهجير الجماعي بحق الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تعبر عن إفلاس أخلاقي وسياسي للحكومة الإسرائيلية، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وحذرت الوزارة من خطورة استمرار الصمت الدولي حيال العدوان المستمر على قطاع غزة. وكانت تصريحات سموتريتش قد أدلى بها خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب، حيث أشار إلى أن 'إعادة إعمار القطاع ستصبح استثمارًا مربحًا بعد أن أنجزنا مرحلة الهدم بالفعل'. وأضاف أن هذه الخطة مطروحة على مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنه بدأ مفاوضات مع واشنطن حول كيفية تقاسم الأراضي. هذه التصريحات تعكس نهجًا استعماريًا جديدًا، يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير ديموغرافية القطاع بشكل دائم. إن محاولات تبرير هذه الأعمال تحت ستار المشاريع الاستثمارية العقارية هي بمثابة محاولة لتبييض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن المجتمع الدولي مدعو إلى التحرك الفوري لوقف هذه المخططات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.\الوضع في غزة يتفاقم بشكل مستمر، حيث يعاني المدنيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى. إن استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب العمليات العسكرية، يزيد من تفاقم الوضع الإنساني. إن هذه الخطط الإسرائيلية، التي تسعى إلى تحويل غزة إلى 'غنيمة عقارية'، تتجاهل بشكل كامل حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والعودة إلى ديارهم. هذه الخطط لا يمكن أن تحقق السلام والاستقرار في المنطقة، بل على العكس، فإنها تزيد من التوتر والعنف. إن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك العاجل لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة. يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي أيضًا العمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان حصول الفلسطينيين على العدالة والإنصاف. إن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب حلًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية





