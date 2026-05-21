نيويورك توفر تذاكر كأس العالم لكرة القدم بسعر 50 دولارا

رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أعلن عن توفير تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2026 بسعر 50 دولارا للمواطنين، مع خدمة نقل مجانية للحافلة إلى الاستاد في إيست رذرفورد بنيوجيرسي. سيتم توزيع 150 تذكرة لكل مباراة، وستوزع لخمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في منافسات خروج المغلوب.

قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الخميس إن المدينة ستوفر لسكانها فرصة الحصول على تذاكر ب سعر 50 دولارا ل مباريات تقام في نيوجيرسي ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 .

وتشمل التذاكر المخفضة خدمة نقل مجانية ذهابا وإيابا بالحافلة إلى الاستاد في إيست رذرفورد بنيوجيرسي، وستوزع لخمس مباريات في دور المجموعات ومباراتين في منافسات خروج المغلوب، علما أنه ستتوفر 150 تذكرة لكل مباراة. وفي مؤتمر صحفي في حي هارلم، قال ممداني: نحرص على ألا يُحرم العمال من حضور المنافسات التي ساهموا في إنشائها، بسبب ارتفاع الأسعار، وأضاف مازحا أن سعر التذكرة البالغ 50 دولارا يعادل ثمن خمسة أكواب من القهوة في مدينة نيويورك.

واعتبارا من 25 مايو الجار، سيتمكن السكان من دخول قرعة للحصول على فرصة شراء التذاكر، التي ستكون غير قابلة للتحويل وسيتم توزيعها على الفائزين في محطة الحافلات في محاولة لمنع التلاعب بالأسعار





