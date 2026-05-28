نيوم يطمح لتقديم نفسه بشكل أفضل في الموسم الجديد

رغم إنهاء الموسم الأول في المركز الثامن، فإن نادي نيوم واثق من بناء أساس قوي لمشروع رياضي طويل الأمد، ويسعى لتحقيق الاستقرار الفني والمنافسة بقوة في الموسم المقبل بقيادة المدرب كريستوف غالتييه وبدعم من تعاقدات نوعية محلية وأجنبية.

على الرغم من إنهاء نادي نيوم موسمه الأول في دوري المحترفين السعودي في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، إلا أن الأداء العام للفريق يكشف عن اعتماده على أساس قوي لمشروع رياضي طويل الأمد، وسط تحديات واجهت فريقاً يخوض تجربته الأولى بين كبار الدوري.

دخل النادي الموسم بطموحات كبيرة مدعومة بعمل إداري وتنظيمي واضح بقيادة الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، وإشراف رئيس النادي مشاري المطيري، ونجح في بناء منظومة احترافية خلال فترة زمنية قصيرة على مستوى البنية الإدارية والتعاقدات الفنية. وعلى الرغم من التذبذب في النتائج والمستويات خلال فترات عديدة،而言 الفريق قدم في بعض المباريات شخصية فنية قوية وأظهر قدرة على المنافسة، خصوصاً في المواجهات التي اعتمد فيها على التنظيم والانضباط التكتيكي.

كان المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه أحد أبرز العناوين في مشوار هذا الموسم، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضاً بسبب تصريحاته المثيرة التي أثارت التساؤلات حول قناعاته الفنية واستقرار المشروع. ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه عن الطموح والمنافسة، ظهرت تصريحات أخرى تقلل من أهمية بعض المباريات أو تبرر التراجع الفني، مما انعكس على حالة الفريق الذهنية في مراحل متعددة. وعلى مستوى التعاقدات، نجحت إدارة نيوم في تكوين خليط مميز بين العناصر المحلية والأجنبية.

وبرزت أسماء محلية قدمت مستويات لافتة مثل عون السلولي، خليفة الدوسري، علاء حجي، عبد العزيز نور، ثامر الخيبري، وفارس عابدي، وهي أسماء منحت الفريق حلولاً متنوعة وساهمت في بناء هوية تنافسية. أما على الصعيد الأجنبي، فقد شكل التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت إضافة هجومية وخبرة كبيرة، إلى جانب ناثان زيزي، عبد الله دوكوري، والأوروغوياني لوسيانو رودريغيز، وهي أسماء عكست رغبة الإدارة في بناء فريق قادر على التطور التدريجي وليس مجرد البقاء في الدوري.

ورغم أن المركز الثامن قد يبدو أقل من سقف الطموحات التي صاحبت انطلاقة المشروع، فإن ما تحقق في الموسم الأول يُعد خطوة إيجابية قياساً بعمر الفريق وتجربة الحديثة في دوري تنافسي يضم نخبة الأندية والنجوم. نيوم اليوم لا يبدو فريقاً صاعداً يبحث فقط عن الاستقرار، بل مشروع رياضي متكامل يسعى لبناء هوية فنية وإدارية واضحة.

ويبقى التحدي الأهم في الموسم المقبل هو تحقيق الاستقرار الفني، وحسم ملف الجهاز الفني مبكراً، وترجمة جودة الأسماء الموجودة إلى نتائج أكثر ثباتاً وقدرة على المنافسة في المراكز المتقدمة. وتتجه الأنظار في منطقة تبوك نحو مشروع نيوم الرياضي، وسط طموحات جماهيرية متزايدة بأن يشهد الموسم المقبل نقلة نوعية على مستوى النتائج والمنافسة، بعد موسم اتسم بتذبذب الأداء والنتائج رغم الإمكانات الكبيرة.

ويعوّل أنصار نيوم على المرحلة المقبلة التي ستبدأ بمعسكر إعدادي خارجي متكامل يقوده المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، في خطوة تهدف إلى بناء فريق أكثر استقراراً وانسجاماً، قادر على مجاراة كبار أندية الدوري السعودي للمحترفين





