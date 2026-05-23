نيكولاي ملادينوف: مسيرة سياسية متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط

تُركز هذه المقالة على نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، ومسيرته المهنية التي بدأت منذ التسعينات، حيث يجمع بين الخلفية الأمنية والدبلوماسية والأكاديمية. تغطي المقالة أيضًا التحديات التي يواجهها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومساهمته في تحسين العلاقات بين الدول في المنطقة.

في ظل صعوبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أثّر نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، على ملفات النزاع الإقليمي، حيث يجمع بين الخلفية الأمنية والدبلوماسية والأكاديمية.

وُلد ملادينوف في صوفيا عام 1972، في فترة كانت فيها بلغاريا ضمن المعسكر الشرقي. نشأ في بيئة سياسية وأمنية، حيث كان والده يعمل في قطاع الأمن الدبلوماسي إبان الحقبة الشيوعية، كما انخرط عمه في السلك الدبلوماسي. مع سقوط الاتحاد السوفياتي، تحول سياسياً نحو اليمين الليبرالي وشارك في عملية التحوّل الديمقراطي لبلاده. دراسياً، أنهى تعليمه الثانوي في المدرسة الإنجليزية بصوفيا عام 1990، وتخرّج في جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي (في صوفيا) عام 1995 متخصّصاً في العلاقات الدولية.

ثم حصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من كلية «كينغز كوليدج» بلندن، مما انعكس لاحقاً على مقارباته للملفات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط. مهنياً، بدأ ملادينوف مسيرته المهنية فور تخرجه في الجامعة، حيث عمل مديراً للبرامج في إحدى مؤسسات المجتمع المدني بصوفيا. وعام 1999 أسس «المعهد الأوروبي» في صوفيا لتعزيز اندماج بلغاريا في الاتحاد الأوروبي، كما عمل مع البنك الدولي ومؤسسات بحثية وسياسية أوروبية.

وفي مطلع الألفية دخل الحياة السياسية من بوابة البرلمان، عضواً في برلمان بلاده، ثم في البرلمان الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009 عن حزب «مواطنون من أجل تنمية بلغاريا أوروبياً» اليميني المحافظ. خلال تلك الفترة عمل ملادينوف على ملفات العراق وإسرائيل وأفغانستان والعلاقات الأوربية مع الشرق الأوسط. ومن البرلمان انتقل إلى السلطة التنفيذية في بلغاريا، ليتولى وزارة الدفاع عام 2009، وهو في السابعة والثلاثين من عمره، ثم حقيبة الخارجية في الفترة ما بين عامي 2010 و2013.

تبنى خطاباً مؤيداً للتكامل الأوروبي، ودفع إلى تعزيز حضور بلغاريا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو». بعدها كان التحول الأكبر في مسيرته المهنية عام 2013، مع تعيينه ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة (UNAMI)، في فترة صعود تنظيم «داعش» الحرجة.





