نوري يتأهل لمواجهة تاريخية مع سينر في مدريد المفتوحة وتغييرات إدارية متوقعة في الدوري الإنجليزي

في تطورات رياضية بارزة، تأهل كاميرون نوري إلى دور الـ16 في بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، بينما يتوقع أن يشهد الصيف المقبل تغييرات إدارية واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تحتاج الأندية الكبرى إلى تعيين مديرين فنيين جدد. وفي الوقت نفسه، يواصل مايكل كاريك تعزيز فرصه في تولي منصب المدير الفني الدائم لمانشستر يونايتد بعد تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

في حدث رياضي بارز، تأهل اللاعب البريطاني كاميرون نوري، المصنف 23 عالمياً، إلى دور الـ16 في بطولة مدريد المفتوحة ل تنس الأساتذة (فئة 1000 نقطة)، بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي بنتيجة 7-5 و7-6 (7-5) في مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة.

هذا الفوز واصل مسيرة نوري المميزة في بطولات الأساتذة، حيث أصبح هذا تأهله الثالث لدور الـ16 في آخر خمس بطولات شارك بها في هذه الفئة. كما قفز إلى المركز 18 في التصنيف العالمي، مما يضمن عودته إلى أول 20 لاعباً في العالم. وفي مواجهة أخرى، انسحب الفرنسي آرثر ريندركنيش من البطولة بسبب إصابة في ربلة الساق، بعد أن تقدم التشيكي فيت كوبريفا بنتيجة 6-4 في المجموعة الأولى، ورد الفرنسي بالفوز 6-3 في المجموعة الثانية.

وفي وقت سابق، تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً، لدور الـ16 بفوز كاسح على الدنماركي إلمر مولر. وفي منافسات النساء، تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك إلى دور الستة عشر بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا. وفي كرة القدم، أكد دانيال فاركه، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، أن لاعبيه بذلوا قصارى جهدهم من أجل التأهل لنهائي كأس إنجلترا. وفي الدوري الإسباني، قلب أوساسونا تأخره بهدف إلى فوز ثمين على إشبيلية بنتيجة 2-1.

وفي عالم سباقات الفورمولا 1، أعلن منظمو رالي «دي والوني» في بلجيكا أن يوس فرستابن، سائق «فورمولا 1» السابق ووالد بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن، لم يصب بأذى. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الصيف المقبل سيكون حافلاً بالتغييرات الإدارية في عالم كرة القدم، حيث شهد الدوري الإنجليزي الممتاز رحيل عشرة مديرين فنيين، ومن المتوقع أن تشهد الأندية الكبرى مثل تشيلسي وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد تعيين مديرين فنيين جدد.

وفي مانشستر يونايتد، عزز مايكل كاريك فرصه في الحصول على وظيفة المدير الفني الدائم بعد تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا خلال فترة عمله المؤقتة. ومع ذلك، يظل بعض أعضاء الإدارة في النادي يفضلون تعيين مدرب أكثر خبرة. وفي السياق نفسه، هناك عدد من المديرين الفنيين البارزين للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم الذين قد يصبحون متاحين في سوق الانتقالات بعد نهاية المونديال، مثل تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لريال مدريد، الذين يبحثون عن وجهتهم التالية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنس بطولة مدريد المفتوحة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد ميشيل كاريك

United States Latest News, United States Headlines

