نواف سلام يؤكد أولوية السيادة ودعم الجيش في ظل مفاوضات صعبة لإنهاء الأزمة اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني يجدد التزام الحكومة بالمسار الدبلوماسي مع إسرائيل لضمان الانسحاب الكامل، ويشدد على حصرية السلاح بيد الجيش في ظل توترات ميدانية مستمرة.

شدد رئيس الوزراء ال لبنان ي، نواف سلام ، خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، على أن الدولة ال لبنان ية تقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على السيادة الوطنية وتجنب الصدامات الداخلية غير المحسوبة.

وأكد سلام أن الحكومة اللبنانية لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى الدخول في مواجهة مفتوحة أو صدام مع حزب الله، لكنها في الوقت ذاته، لن تقبل بأي حال أن يتم تجاوز صلاحيات الدولة أو إحراج مؤسساتها الشرعية، مشدداً على قاعدة دستورية راسخة وهي أنه لا يمكن قيام دولة ذات سيادة حقيقية بوجود سلاح خارج إطار الجيش والقوى الأمنية الرسمية. وفي سياق الجهود الدبلوماسية، أوضح سلام أن المسار التفاوضي مع إسرائيل سيكون شاقاً ومليئاً بالتحديات، مشيراً إلى أن بيروت ملتزمة بمسار الدبلوماسية عبر محادثات مباشرة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والسعي الحثيث نحو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا بعودة النازحين إلى قراهم وحماية حقوقهم. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المحادثات على دعم باريس المستمر للبنان، مشيراً إلى استعداد فرنسا للاستمرار في التزامها الميداني حتى بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية عام 2026، كما بحث الطرفان إمكانية عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته ليتمكن من القيام بمهامه السيادية. ومن الناحية الميدانية، لا تزال الأوضاع متوترة، حيث رصدت تقارير إعلامية عمليات متبادلة، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على ما وصفهم بمسلحين في منطقة القصير بزعم اختراقهم خطوط الدفاع، في حين أفادت أنباء عن إطلاق صواريخ من قبل حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية في بلدة رب الثلاثين، مما يعكس هشاشة الهدنة الراهنة. وفي موازاة ذلك، شدد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، على أن السلم الأهلي هو الحصن الأقوى للبلاد، مؤكداً أن الجيش عازم على استعادة كل شبر من الأرض المحتلة، ومشيراً إلى أن الانخراط في المفاوضات هو تعبير عن المسؤولية الوطنية وليس ضعفاً، حيث تعتبر الدبلوماسية وسيلة لحقن الدماء وحماية المجتمع من ويلات الحروب والدمار الذي تخلفه المواجهات المسلحة. تأتي هذه التحركات وسط أزمة إنسانية خانقة يعيشها لبنان، حيث أكد رئيس الوزراء الحاجة الماسة إلى مبلغ 500 مليون يورو لمواجهة التبعات الكارثية للنزاع، وتلبية احتياجات النازحين المتزايدة. وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل إجراءاتها الميدانية وتمركزها في الجنوب، تتصاعد المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات، حيث وصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ممارسات إسرائيل في لبنان بأنها غير مقبولة مطلقاً، داعياً إلى ضرورة احترام التزامات وقف إطلاق النار. إن لبنان اليوم يقف على مفترق طرق، حيث تسعى الحكومة جاهدةً إلى تحويل مسار المفاوضات من مجرد حلول مؤقتة أو رمزية إلى تسوية نهائية وشاملة تضمن الأمن والسيادة، وتسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها في الجنوب الذي يعاني من سياسات التدمير الممنهج التي تتبعها إسرائيل لعرقلة عودة السكان، مما يجعل التحدي أمام الحكومة اللبنانية مضاعفاً بين الضغوط العسكرية الخارجية ومحاولات ضبط الاستقرار الداخلي عبر تعزيز حضور الجيش والمؤسسات الدستورية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان نواف سلام الجيش اللبناني مفاوضات وقف إطلاق النار إسرائيل

United States Latest News, United States Headlines