نواف سلام: الدولة اللبنانية متمسكة بالسيادة الوطنية وتدفع نحو حل دبلوماسي مستدام

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد من باريس ضرورة حصر السلاح بيد الجيش ويشدد على أهمية الدعم الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لتجنب انهيار التهدئة.

شدد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، على ثوابت الدولة اللبنانية في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تنتهج مساراً سياسياً ودبلوماسياً يهدف إلى تثبيت الاستقرار، مع التأكيد الصارم على أن السيادة الوطنية لا تتجزأ.

وأوضح سلام أن الدولة لا تسعى لخلق صدامات داخلية، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي ممارسات من شأنها إحراج مؤسسات الدولة أو محاولة ترهيبها، مشيراً إلى أن مفهوم السيادة يقتضي حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وحده دون سواه من الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون. وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أن المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي تتسم بالصعوبة والتعقيد، وتتطلب تكاتفاً دولياً ودعماً فعالاً من الشركاء، لا سيما فرنسا، للوصول إلى حلول مستدامة. وأكد سلام أن بوصلة التحركات اللبنانية القادمة نحو واشنطن تركز بشكل أساسي على ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم وليس مؤقتاً، مشدداً على أن استعادة النازحين لقراهم وحفظ حقوقهم هو جوهر أي اتفاق حقيقي. كما لفت إلى الاحتياجات الإنسانية الملحة للبلاد، مقدراً الحاجة بـ 500 مليون يورو لمواجهة التداعيات الكارثية للأزمة الحالية. من جانبه، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه المستمر للبنان، مؤكداً استعداد باريس لتوسيع نطاق دورها وتثبيت التزامها الميداني بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل في نهاية عام 2026، وذلك بالتوازي مع التحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، الذي يعد الركيزة الأساسية لحماية البلاد. وفي ظل هذه التطورات، أكد قائد الجيش اللبناني أن السلم الأهلي يظل أقوى الأسلحة لدرء الفتنة، مع الالتزام التام باستعادة كل شبر من التراب الوطني. بينما تتصاعد التوترات الميدانية في الجنوب مع تسجيل خروقات متبادلة، تستمر الحكومة اللبنانية في المراهنة على خيار الدبلوماسية كمسؤولية وطنية، معتبرة أن الحلول الجذرية هي السبيل الوحيد لإعادة إعمار القرى الحدودية وضمان أمن المواطنين في مواجهة التحديات العسكرية المتلاحقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines