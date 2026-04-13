نواف سلام يحذر من الاعتماد على الدعم الخارجي.. وروسيا تتهم أوكرانيا بانتهاك هدنة عيد الفصح

في تصريحات قوية، حذر نواف سلام من مغبة الاعتماد على الدعم الخارجي، فيما تتهم روسيا القوات الأوكرانية بانتهاك هدنة عيد الفصح، وسط استمرار التوتر في أوكرانيا.

أعلن نواف سلام تصريحات قوية تعكس رؤيته للأحداث الجارية، مشيراً إلى أن كل من اعتمد على دعم خارجي وجد نفسه أسيراً للعبة أكبر منه، مؤكداً على أن الجنوب لن يترك مرة أخرى وحيداً. هذا التصريح يأتي في سياق التوترات المتصاعدة والتحولات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يعكس قلقاً متزايداً بشأن التدخلات الخارجية وتأثيرها على الاستقرار والأمن.

يُشير كلام سلام إلى ضرورة الاعتماد على الذات والعمل على تحقيق التماسك الداخلي كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الخارجية والحفاظ على السيادة الوطنية. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انتهاك القوات الأوكرانية لهدنة عيد الفصح التي أعلنتها روسيا، مشيرةً إلى تسجيل أكثر من 6500 انتهاك وإحباط خمس محاولات تقدم للقوات الأوكرانية.

ووفقاً لبيان الوزارة، التزمت القوات الروسية بوقف إطلاق النار بشكل صارم، بينما استمرت القوات الأوكرانية في استهداف المواقع العسكرية والمدنية. كما أفادت الوزارة بإحباط محاولات تقدم في مناطق مختلفة، بما في ذلك مقاطعة سومي وجمهورية دونيتسك وزابوروجيه ودنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية نفذت آلاف الغارات باستخدام مروحيات رباعية مسيرة خلال فترة الهدنة. انتهت هذه الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 أبريل، والتي بدأت في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت موسكو.

تعكس هذه الأحداث تعقيد الصراع في أوكرانيا واستمرار التوتر على الرغم من الهدنة المعلنة. يؤكد تبادل الاتهامات بين الطرفين على صعوبة تحقيق السلام والاستقرار في ظل غياب الثقة المتبادلة. كما يسلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه القوى الخارجية في تأجيج الصراع وتعقيده.

إن التطورات الأخيرة تتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى حل سلمي يحترم سيادة أوكرانيا ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. ويتطلب ذلك أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتلبية تطلعات جميع الأطراف المعنية.





