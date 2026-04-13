نواف سلام يحذر من الدعم الخارجي.. وأندرييفا تحرز لقب بطولة لينز.. ومدفيديف يخسر في مونتي كارلو

صرح السفير ال لبنان ي لدى الأمم المتحدة، نواف سلام ، بتصريحات قوية ومؤثرة حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، مُحذرًا من مخاطر الاعتماد على الدعم الخارجي والوقوع في فخ الأجندات الخارجية التي تتجاوز مصالح الدول. وأكد سلام على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تجاوز الخلافات الداخلية لتعزيز الاستقرار والازدهار. وأشار إلى أن كل من لجأ إلى الدعم الخارجي، وجد نفسه أسيرًا للعبة أكبر منه، مما يؤثر سلبًا على سيادة واستقلالية القرار الوطني.

وأضاف أن الجنوب، في إشارة إلى لبنان، لن يُترك مرة أخرى وحيدًا، مؤكدًا على التمسك بالسيادة الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب اللبناني. كما شدد على أهمية التكاتف والتعاون بين اللبنانيين لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل مزدهر ومستقر للبلاد. وقد لاقت تصريحات السفير سلام صدى واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبرت بمثابة دعوة صريحة للوحدة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار وسيادة لبنان. كما أشاد العديد من المعلقين بجرأة السفير في طرح هذه القضايا الحساسة، وتأكيده على أهمية الاعتماد على الذات والتمسك بالهوية الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، مما يزيد من أهمية توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، شهدت بطولة لينز النمساوية للتنس للسيدات، والتي تعتبر من فئة "WTA 500" وتقام على الملاعب الرملية، تتويج النجمة الروسية الصاعدة ميرا أندرييفا بلقب البطولة. وقد أظهرت أندرييفا أداءً رائعًا طوال البطولة، وتغلبت على منافساتها بجدارة. في المباراة النهائية، واجهت أندرييفا مواطنتها أناستاسيا بوتابوفا، التي تمثل النمسا حاليًا. قدمت اللاعبتان مباراة قوية ومثيرة، لكن أندرييفا حسمت اللقب لصالحها بعد فوزها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. انتهت المباراة بنتيجة (1-6)، (6-4)، (6-3)، واستغرقت ساعة و54 دقيقة. هذا اللقب يمثل اللقب الثاني لأندرييفا في الموسم الحالي، والخامس في مسيرتها الاحترافية، مما يعزز مكانتها في عالم التنس. وتُعد أندرييفا من أبرز اللاعبات الصاعدات في عالم التنس، وتحتل حاليًا المرتبة العاشرة في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، مما يبشر بمستقبل واعد لها في هذه الرياضة. في سياق آخر، تعرض اللاعب الروسي دانييل مدفيديف لهزيمة مفاجئة في بطولة مونتي كارلو للتنس للماسترز ذات الألف نقطة، والتي تقام على الملاعب الترابية. تعرض مدفيديف للهزيمة في البطولة التي تشهد منافسة قوية من نخبة لاعبي التنس العالميين. وستكون هذه الهزيمة بمثابة تحدٍ إضافي لمدفيديف، الذي يسعى للعودة بقوة وتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة. هذه البطولة من البطولات المرموقة التي تقام على الملاعب الترابية، وتعتبر محطة هامة للاعبين في طريقهم إلى البطولات الكبرى. وتساهم هذه البطولة في تعزيز شعبية لعبة التنس، وجذب المزيد من الجماهير والمشاهدين





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines