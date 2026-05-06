نواف سلام يحدد خارطة الطريق للسلام ويؤكد أن لقاء نتنياهو غير ناضج حالياً

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوضح رؤيته تجاه المفاوضات مع إسرائيل، مشدداً على أن السلام يتطلب انسحاباً كاملاً وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح، بعيداً عن مسارات التطبيع.

في تصريحات سياسية بالغة الأهمية تعكس تعقيدات المشهد الدبلوماسي في المنطقة، أكد رئيس الحكومة ال لبنان ية نواف سلام أن الحديث عن عقد أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن يعد أمراً سابقاً لأوانه بشكل كبير.

وقد أوضح سلام عبر الوكالة الوطنية للإعلام أن أي لقاء قد يجمع مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين يتطلب تحضيرات دقيقة ومكثفة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مشدداً على أن لبنان لا يسعى من خلال تحركاته الدبلوماسية إلى الدخول في مسارات التطبيع مع إسرائيل، بل يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى القوانين الدولية والمعاهدات المعتمدة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ليست غريبة على التاريخ اللبناني، حيث خاضت البلاد سابقاً مفاوضات مباشرة في ظروف مختلفة، لكن الظروف الحالية تفرض نهجاً مختلفاً يضمن حقوق لبنان كاملة دون تقديم تنازلات تمس بالسيادة.

ويرى رئيس الوزراء أن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل نهائي ومستدام هو الحجر الأساس الذي ستبنى عليه أي جولة مفاوضات مستقبلية، والتي قد تكون واشنطن هي المقر المضيف لها، مما يضفي صبغة دولية وضمانات خارجية على أي اتفاق يتم التوصل إليه لضمان عدم نقضه مستقبلاً. ومن الناحية الإجرائية والمطالب الوطنية، لفت نواف سلام إلى أن الظروف الراهنة لا تزال غير ناضجة لإجراء لقاءات على مستوى عالٍ من التمثيل الدبلوماسي، موضحاً أن الحد الأدنى من المطالب اللبنانية التي لا يمكن التنازل عنها تتمثل في وضع جدول زمني واضح ومحدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة.

وبالتوازي مع هذا المطلب الخارجي، أكد سلام أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، لضمان عدم تكرار الصدامات أو تداخل الصلاحيات العسكرية التي قد تضعف موقف الدولة أمام المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله، فقد أوضح رئيس الحكومة أن التواصل يتم بطريقة مؤسساتية ومنظمة من خلال الوزراء المنتمين للحزب والموجودين ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.

وشدد على ضرورة إجراء مفاوضات داخلية لبنانية مكثفة وشفافة تهدف إلى التوصل إلى توافق وطني عريض حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتطبيق خطة درع الوطن التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي اللبناني وحماية الحدود من أي اختراقات، بما يضمن استقرار البلاد داخلياً قبل الانطلاق في أي تسويات خارجية قد تكون حساسة.

وفيما يخص الرؤية المستقبلية للسيادة والتعافي الوطني، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأسمى للدولة هو استعادة سيادة لبنان الكاملة وبسط سلطتها الإدارية والأمنية على كافة المناطق دون استثناء، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين إلى قراهم ومنازلهم في الجنوب والمناطق الحدودية التي عانت من ويلات الحرب، بالإضافة إلى العمل الجاد على ملف الإفراج عن الأسرى وحل كافة النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق بالاعتماد على الخرائط المعتمدة دولياً. ولضمان عدم العودة إلى مربع التصعيد العسكري، أشار سلام إلى حاجة لبنان الماسة لوجود قوة دولية في جنوب لبنان، تكون مهمتها الأساسية المراقبة الدقيقة والتوثيق ورفع التقارير الدورية للتأكيد على أي خروقات، والتنسيق الميداني لضمان احترام الاتفاقيات المبرمة.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن لبنان يمتلك أوراق قوة حقيقية في مفاوضاته مع الجانب الإسرائيلي، وهذه القوة لا تكمن في الترسانات العسكرية فحسب، بل تنبع أساساً من حقه المشروع والقانوني في أرضه وسيادته الوطنية، وهو ما يجعل الموقف اللبناني متماسكاً ومستنداً إلى شرعية دولية لا يمكن تجاهلها في أي عملية تفاوضية تسعى لتحقيق استقرار طويل الأمد وأمن مستدام لكافة سكان المنطقة





