تحذيرات من السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة بشأن الاعتماد على القوى الخارجية، وهدف عالمي للاعب المغربي دريس الجبلي في الدوري المغربي، وتلميحات من الفيفا حول جدل نهائي كأس أمم إفريقيا.

صرح السفير ال لبنان ي لدى الأمم المتحدة، نواف سلام ، بكلمات قوية تعكس قلقه العميق بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، محذرًا من مغبة الاعتماد على قوى خارجية في حل الأزمات. أكد سلام أن كل من لجأ إلى الدعم الخارجي، وجد نفسه أسيرًا للعبة أكبر منه، مما يؤدي إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التوتر.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع في الجنوب اللبناني، شدد سلام على أن الجنوب لن يترك مرة أخرى وحيدًا، مشيرًا إلى أهمية وحدة الصف اللبناني وتكاتف أبناء الوطن لمواجهة التحديات. كلمات سلام جاءت في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، والتي تتطلب حكمة وحذرًا في التعامل معها، وضرورة الاعتماد على الذات والتمسك بالوحدة الوطنية لحماية سيادة لبنان واستقراره.

كما أكد على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الخلافات، وتجنب الانزلاق إلى صراعات جديدة. هذه التصريحات تعكس موقف لبنان الثابت في الدفاع عن سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، وتأكيدًا على التمسك بالوحدة الوطنية كأفضل طريق لتحقيق الاستقرار والازدهار.

من جهة أخرى، وفي خبر رياضي مثير، خطف اللاعب المغربي دريس الجبلي الأضواء بهدف استثنائي قد يرشح لجائزة بوشكاش العالمية. ففي مباراة جمعت بين فريقه المغرب الفاسي والوداد الرياضي ضمن منافسات الدوري المغربي، وفي الدقيقة 80 من المباراة، وبعد لحظات قليلة من دخول النجم الفرنسي وسام بن يدر كبديل مع الوداد، فاجأ الجبلي الجميع بهدف لا يصدق.

استلم المدافع البالغ من العمر 28 عامًا الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة مذهلة بطريقة 'رابونا' سكنت الزاوية العليا، في لقطة نادرة تدرس في الإبداع الكروي. هذا الهدف ليس مجرد هدف، بل تحفة فنية كروية، أثارت إعجاب الجماهير والمحللين على حد سواء. ولم يتمالك الجبلي نفسه بعد الهدف، فاحتفل بطريقة جنونية بالقفز فوق السياج ومشاركة الفرحة مع زملائه والجماهير، مما أضاف إلى المشهد حماسة ومتعة إضافية.

المثير في الأمر أن هذا الهدف التاريخي جاء أمام أنظار النجم المخضرم نور الدين أمرابط، الذي يلعب حاليًا في صفوف الوداد منذ صيف 2025، ليكون شاهدًا على واحد من أجمل أهداف الموسم الكروي. هذا الهدف سيبقى محفورًا في ذاكرة عشاق كرة القدم المغربية، وسيظل حديث الساعة في الأوساط الرياضية لفترة طويلة.

وفي سياق آخر، لمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى موقفه من الجدل المثار حول نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير، الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، وسط أحداث مثيرة للجدل انتهت بقرارات متضاربة. لم يكشف الفيفا عن تفاصيل موقفه بشكل كامل، إلا أن التلميحات التي صدرت تشير إلى اهتمامه البالغ بما حدث في المباراة النهائية، ورغبته في معالجة القضايا المثارة لضمان نزاهة اللعبة وتجنب تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

الجدل حول المباراة النهائية كان واسعًا وشمل اتهامات بالتحيز والقرارات التحكيمية الخاطئة، مما أثر على صورة البطولة وتسبب في حالة من الاحتقان بين الجماهير والمسؤولين. الفيفا، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم كرة القدم العالمية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والعدالة في جميع المنافسات، والعمل على تعزيز الثقة في اللعبة.

ومن المتوقع أن يصدر الفيفا بيانًا رسميًا في الأيام القادمة لتوضيح موقفه وتقديم مقترحات لحل المشكلات التي ظهرت في نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك لضمان مستقبل أفضل لكرة القدم الأفريقية والعالمية.





