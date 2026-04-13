تحذيرات من الدبلوماسي اللبناني نواف سلام بشأن الاعتماد على الدعم الخارجي، وتطورات عسكرية متسارعة في أوكرانيا، مع إعلان أوكرانيا عن طلب تمديد الهدنة لإعادة التسليح.

صرح الدبلوماسي ال لبنان ي البارز، نواف سلام ، بكلمات قوية تحمل في طياتها تحذيراً عميقاً من الاعتماد على الدعم الخارجي في معترك الصراعات السياسية والأزمات. فقد أشار سلام إلى أن كل من لجأ إلى قوى خارجية للحصول على الدعم وجد نفسه أسيراً في لعبة أكبر منه، ومحكوماً بتبعاتها وتقلباتها.

وجاءت تصريحات سلام في سياق حديثه عن الوضع في الجنوب اللبناني، حيث أكد على أن المنطقة لن تترك مرة أخرى وحيدة، في إشارة واضحة إلى أهمية التكاتف الداخلي وتجنب الوقوع في فخ التبعية للخارج. هذا التحذير يعكس قناعة عميقة لدى سلام بأهمية السيادة الوطنية والاستقلالية في اتخاذ القرارات المصيرية، وضرورة الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات. كما أنه يمثل دعوة صريحة لتوحيد الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية، من أجل بناء جبهة داخلية صلبة قادرة على مواجهة أي تهديدات أو ضغوط خارجية.

على صعيد آخر، أفاد مصدر عسكري روسي بأن القوات الأوكرانية اضطرت لسحب لواءين من الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز جبهة سومي شمال أوكرانيا بهما، وذلك في محاولة يائسة لسد الثغرات على الجبهة المذكورة. ووفقاً للمصدر، فقد أكمل العدو نقل قوات قيادة القوات البرية الاحتياطية إلى مقاطعة سومي من الكتيبة 92 والكتيبة 209، والتي كانت جزءاً من القوات الاحتياطية الاستراتيجية للقوات الأوكرانية.

وأضاف المصدر أن نقل هذه الوحدات جاء نتيجة للخسائر الفادحة التي منيت بها اللواءين الآليين 47 و156، واللواء المحمول جوا 71، وقوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية. وأوضح المصدر أن قيادة كييف كانت تراهن على هذه التشكيلات لوقف تقدم القوات الروسية واستعادة المواقع التي خسرتها العام الماضي، لكن الهجوم المضاد الأوكراني باء بالفشل، مما اضطر قوات كييف لاستنزاف احتياطياتها الاستراتيجية لإنقاذ الموقف. هذه التطورات العسكرية تعكس الضغط المتزايد الذي تواجهه القوات الأوكرانية على جبهات القتال المختلفة، وتدل على حجم التحديات التي تواجهها في مواجهة القوات الروسية. كما أنها تثير تساؤلات حول استراتيجية كييف العسكرية، وقدرتها على الحفاظ على خطوط الدفاع في ظل الهجمات الروسية المكثفة.

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، أن أوكرانيا غير مستعدة لوقف إطلاق نار كامل وتطلب تمديد الهدنة مع روسيا لإعادة تسليح قواتها. هذا الإعلان يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري في أوكرانيا، ويدل على أن الأزمة لا تزال بعيدة عن الحل النهائي. ففي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الأطراف عن ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية، يبدو أن أوكرانيا تسعى إلى استغلال الهدنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتجهيز قواتها لمواجهة محتملة أخرى.

هذا الموقف يعقد جهود التوصل إلى حلول دبلوماسية، ويزيد من احتمالية استمرار الصراع وتصاعده. كما أنه يلقي بظلال من الشك على مدى جدية الأطراف المعنية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. التطورات الأخيرة في أوكرانيا، سواء على الجبهة العسكرية أو على الصعيد السياسي، تؤكد على أن الأزمة تتطلب حلاً شاملاً يراعي مصالح جميع الأطراف، ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين.





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نواف سلام لبنان أوكرانيا روسيا النزاع دعم خارجي هدنة تسليح

United States Latest News, United States Headlines