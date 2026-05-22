نواب أمريكيون يقررّون تأجيل تصويت قرار عزل ترامب المستهدف لليامير، يفضّل ترامب عدم تسوية النزاع مع إيران قبل الانتخابات

بعد رفض قادة الحزب الجمهوري التصويت، أرجأ مجلس النواب الأمريكي، قُرار يتعلق بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويستهدف وزير الخارجية الأمريكي مايك ياميني، حتى يونيو المقبل. بينما، يؤجّل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، سياسات ترامب العسكرية مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.

أرجأ مجلس النواب الأمريكي حتى يونيو المقبل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران ، بعد رفض قادة الحزب الجمهوري التصويت. وعُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب في 22 مايو، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقًا عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.

وصرح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، رسميًا بأن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت. وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علنًا. وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا'جبنًا' بإلغاء التصويت. ووفقًا لمصادر الوكالة، يعمل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترامب العسكرية.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثاملة، قرارًا من هذا القبيل، يلزم دونالد ترامب بالتنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية. حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتورًا، بينما عارضه 47. ترامب: لست في عجلة من أمري لتسوية النزاع مع إيران أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستعجل التوصل إلى تسوية للنزاع مع إيران، رغم اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل.





