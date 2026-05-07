نهضة زراعة القشطة في جازان: استثمار استوائي يعزز الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي

تقرير مفصل حول ازدهار زراعة محصول القشطة في منطقة جازان، مستعرضاً الإحصائيات الإنتاجية، والدور الحيوي لمركز استدامة في تطوير التقنيات الزراعية، وكيف يساهم هذا المحصول في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تستمر منطقة جازان في ترسيخ مكانتها الرائدة كواحدة من أهم الركائز الزراعية في المملكة العربية السعودية، حيث تستثمر المنطقة بشكل فعال في مقوماتها الطبيعية الفريدة وتنوعها البيئي والمناخي الذي جعل منها بيئة مثالية لاحتضان مجموعة واسعة من المحاصيل الاستوائية وشبه الاستوائية.

وفي هذا السياق، تبرز شجرة القشطة، والتي يعرفها البعض في الأوساط المحلية باسم السفرجل، كواحد من أكثر المحاصيل الزراعية واعدة في الوقت الراهن، إذ لا تمثل هذه الشجرة مجرد إضافة زراعية، بل تشكل فرصة تنموية واقتصادية كبرى تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في المنطقة. وقد أظهرت البيانات الصادرة عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في جازان تطوراً ملحوظاً في هذا القطاع، حيث تجاوز عدد الأشجار المزروعة حاجز 4200 شجرة، يشرف على رعايتها نحو 110 مزارعين محليين، وهو ما أثمر عن إنتاج سنوي يتخطى 42 طناً، مما يعطي مؤشراً قوياً على قدرة هذا المحصول على التكيف السريع والناجح مع التربة والمناخ المحليين، ويسهم بشكل مباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية للمنطقة.

تتميز ثمار القشطة بخصائص غذائية استثنائية تجعلها مطلوبة بشدة في الأسواق، فهي تجمع بين الطعم الحلو والقوام الكريمي الغني، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية التي تجذب المستهلكين والمهتمين بالتغذية الصحية. هذا الإقبال المتزايد أدى إلى تحول تدريجي في توجهات المزارعين نحو التوسع في زراعتها، نظراً لجدواها الاقتصادية المرتفعة وفرصها التسويقية الواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة لزيادة الدخل المادي للأسر الريفية.

وتتركز هذه الزراعة بشكل أساسي في المحافظات الجبلية بجازان، حيث تتوفر الظروف المناخية المعتدلة والتربة الخصبة التي تمنح الثمار جودة عالية ونكهة مميزة. وفي سبيل ضمان استمرارية هذا النجاح، بدأ المزارعون في تبني أحدث الممارسات الزراعية العالمية، بما في ذلك أنظمة الري الذكية والمحسنة التي تهدف إلى تقليل هدر المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مما يضمن استدامة العمليات الزراعية على المدى الطويل ويقلل من التكاليف التشغيلية.

وعلى صعيد الدعم المؤسسي، يلعب فرع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، المعروف باسم استدامة، دوراً محورياً في دعم مزارعي القشطة في جازان. حيث يعمل المركز على تنفيذ سلسلة من البرامج البحثية والتطبيقية المكثفة التي تهدف إلى تحسين السلالات والأصناف المزروعة لزيادة الإنتاجية ومقاومة الآفات. كما يركز المركز على نقل التقنيات الزراعية الحديثة من المختبرات إلى الحقول، من خلال تقديم خدمات إرشادية وتوعوية شاملة تضمن استقرار الإنتاج وتحسين الجدوى الاقتصادية للمحصول.

وتتضمن هذه المبادرات إقامة ورش عمل تخصصية وحقول تطبيقية تتيح للمزارعين التعلم المباشر لأفضل طرق التقليم والتسميد والحصاد، مما يرفع من جودة المنتج النهائي ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية، ويدعم الأسر المنتجة في تحويل هذا المحصول إلى مشاريع تجارية صغيرة ومربحة. من جهة أخرى، يؤكد الخبراء والباحثون في مركز استدامة أن القشطة تمتلك إمكانات هائلة تتجاوز مجرد البيع كفاكهة طازجة، حيث يمكن دمجها في العديد من الصناعات الغذائية التحويلية مثل إنتاج العصائر الطبيعية والحلويات الفاخرة والمربيات، مما يضيف قيمة مضافة للمنتج المحلي ويفتح أسواقاً تصديرية جديدة.

إن هذا التوجه نحو التصنيع الزراعي يساهم في تقليل الفاقد من المحاصيل ويزيد من الربحية الإجمالية للسلسلة الزراعية. وتأتي كل هذه الجهود المتكاملة في إطار استراتيجي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنمية القطاع الزراعي بشكل شامل، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين المزارعين من خلال تحويل الزراعة من نمط تقليدي إلى نمط استثماري حديث ومستدام.

ومن خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها جازان، تضع المملكة حجر الأساس لتحقيق أمن غذائي مستدام وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، مع تحويل المناطق الزراعية إلى مراكز إنتاجية تكنولوجية تساهم في رفاهية المجتمع المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني





