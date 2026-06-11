نهاية عصر الغزو التقليدي وتأثير التكنولوجيا على موازين القوى العالمية

تحليل شامل حول تراجع فعالية القوة العسكرية التقليدية في تحقيق تغيير الأنظمة، وكيف ساهمت تقنيات المسيّرات والصواريخ الدقيقة في تقليص الفجوة بين القوى العظمى والدول المتوسطة والصغيرة.

يشهد العالم المعاصر تحولاً جذرياً في مفاهيم القوة العسكرية والسياسات الدولية، حيث بدأ يتضح أن عصر الاعتماد الكلي على القوة الخشنة لفرض تغيير الأنظمة قد ولى إلى غير رجعة.

يبرز هذا التوجه في تصريحات رئيس أركان الدفاع الهولندي أونو إيشيلشيم، الذي أقر بأن تغيير الأنظمة السياسية لم يعد ممكناً تحقيقه عبر القوة العسكرية وحدها في ظل التعقيدات الحالية. هذا التحول يضرب في عمق الفلسفة القديمة التي كانت تسود العلاقات الدولية، وهي فلسفة القوة هي الحق، التي كانت تمنح الدول الكبرى تفويضاً ضمنياً لإعادة تشكيل العالم وفق مصالحها، وهو ما حاول الرئيس الأمريكي السابق ترامب الترويج له في رؤيته لبناء منطقة نفوذ أمريكية مهيمنة، وهي رؤية تتقاطع بشكل مثير للاهتمام مع الطموحات الروسية والصينية في السيطرة على مناطق نفوذها الخاصة.

إن العامل الحاسم في هذا التغيير هو التطور التكنولوجي المتسارع الذي ساهم في تقليص الفجوة بين الدول القوية والدول الضعيفة أو المتوسطة. فظهور المسيّرات الرخيصة الثمن والصواريخ الدقيقة جعل حروب الغزو التقليدية، التي تعتمد على التفوق العددي والمادي الضخم، مهمة بالغة الصعوبة بل وربما مستحيلة في كثير من الأحيان. يتجلى هذا بوضوح في الحالة الأوكرانية، حيث استطاعت كييف، بفضل تفوقها التكنولوجي في توظيف المسيّرات والأسلحة الذكية، أن تقلب موازين الحرب ضد روسيا التي تمتلك جيشاً أكبر بكثير.

لم تنهَر أوكرانيا رغم الضغوط الدبلوماسية والمادية، بل تمكنت من تحويل الدفاع إلى هجوم وضرب العمق الروسي، مما أثبت أن التكنولوجيا يمكن أن تمنح الدول الصغيرة صلابة استراتيجية تعوض النقص في الموارد التقليدية. وبالمثل، تظهر الحالة الإيرانية كيف أن امتلاك ترسانة من الصواريخ الدقيقة والقدرة على تهديد الممرات الملاحية مثل مضيق هرمز يجعل أي تفكير في غزو عسكري تقليدي على غرار غزو العراق عام 2003 أمراً محفوفاً بمخاطر كارثية وخسائر بشرية ومادية لا يمكن تحملها.

علاوة على ذلك، فإن طبيعة الحروب الحديثة أظهرت أن إرادة الشعوب في المقاومة تشكل حاجزاً منيعاً لا يمكن اختراقه بسهولة، حتى مع وجود تفاوت هائل في القوة. يشير وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إلى أن نمط الحروب الذي كان يعتمد على الغزو والاحتلال الشامل لم يعد وارداً في العصر الحالي. فإذا لم يتم تحقيق نصر خاطف وسريع في الأسابيع الأولى من الصراع، فإن القوى الغازية تجد نفسها أمام طريق مسدود وحروب استنزاف طويلة ومؤلمة.

وبالنظر إلى التاريخ، نجد أن واشنطن وموسكو قد تذوقتا مرارة الهزيمة في فيتنام وأفغانستان، لكن الفرق الجوهري الآن هو أن الفشل يحدث في مرحلة الغزو الأولى وليس فقط في مرحلة ما بعد النصر والتعامل مع حركات التمرد. فالآن، تعجز الدبابات عن التقدم والسيطرة على المدن إذا كان السكان مستعدين للقتال، وهو ما شهدناه في تعثر القوات الروسية في أوكرانيا وصعوبات العمليات العسكرية في المناطق الحضرية المكتظة.

تراقب الصين هذه التطورات بدقة شديدة، وتستخلص الدروس من تعثر القوى العظمى في صراعاتها الخارجية. يرى الخبراء العسكريون الصينيون أن الدرس الأهم هو ضرورة دمج تقنيات حرب المسيّرات بشكل فعال في العقيدة العسكرية، خاصة وأن الصين تعد أكبر منتج لهذه التقنيات عالمياً لكنها لا تزال في مرحلة تعلم كيفية توظيفها في ساحات المعارك الحقيقية.

إن إدراك الصين بأن أقوى جيشين في العالم منخرطان حالياً في حروب استنزاف مجهدة يغير من حساباتها بشأن قضايا مثل تايوان، ويجعلها تدرك أن التفوق المادي لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية. في نهاية المطاف، يبدو أن العالم يتجه نحو توازن جديد من القوى، حيث تصبح التكنولوجيا الذكية والإرادة الوطنية هي المفاتيح الأساسية للأمن القومي، بدلاً من مجرد إنفاق مئات المليارات على الجيوش التقليدية الضخمة التي قد تصبح عبئاً بدلاً من أن تكون ميزة في حروب المستقبل





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