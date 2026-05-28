نهاية حقبة خورخي جيسوس في الكرة السعودية بعد رحلة حافلة بالجدل والإنجازات المحلية

ملخص: أنهى المدرب البرتغالي خورخي جيسوس مشواره في الدوري السعودي بعد فترتين مع الهلال وأخرى مع النصر، حقق خلالها عدة بطولات محلية لكنه فشل في تحقيق أي لقب قاري، فيما بقي نمط جدل جماهيري متواصل يواكب مسيرته من بدايتها إلى نهايتها.

أسدل البرتغالي خورخي جيسوس فصلًا جديدًا من حكايته مع الكرة السعودية بعد إعلان نادي النصر عدم تجديد عقده مما أنهى مشوار المدرب الذي مر على الملاعب السعودية في ثلاث محطات مختلفة خرج من كل واحدة منها بتحقيق لقب على الأقل.

البداية كانت مع الهلال في موسم 2018-2019 حيث قاد الفريق لتحقيق كأس السوبر السعودي لكنه غادر المفاجئ رغم تصدره الدوري في فترة ارتبطت بتصريح شهير لرئيس الهلال السابق الأمير محمد بن فيصل الذي وصف أداء المدرب بالـ"يشخبط على السبورة". عاد جيسوس لاحقًا إلى الهلال بصورة مختلفة وقاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية سلسلة انتصارات متتالية عالمية دون خسارة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في واحدة من أكثر فترات الهلال استقرارًا وهيمنة.

أما محطته الأخيرة مع النصر فاختتمها بتحقيق بطولة أعادت كريستيانو رونالدو إلى منصات التتويج قبل أن يعلن الرحيل رسميًا. طوال مسيرته بقي جيسوس محل جدل مستمر؛ إذ غادر فترته الأولى مع الهلال عام 2019 وسط غضب جماهيري واسع تمسك ببقائه رغم الإقالة، بينما انتهت فترته الثانية بصورة معاكسة تمامًا بعد تصاعد مطالب جماهيرية بإنهاء عقده بسبب تراجع مستوى الفريق في موسم 2024-2025 الذي وصفه كثيرون بالإحباط قياسًا بالتوقعات.

وعند انتقاله إلى النصر استقبلته الجماهير بحالة من التردد والانقسام بين مؤيد لخبرته ومعارض للتعاقد معه. رغم نجاحاته المحلية وتحقيقه بطولات مع الهلال ولقبًا واحدًا مع النصر بقت إنجازاته القارية صفرية؛ حيث أخفق في قيادة الهلال لدوري أبطال آسيا مرتين كما فشل مع النصر في التتويج بالنسخة الثانية من البطولة، ليظل حضوره الأقوى مرتبطًا بالبطولات المحلية أكثر من القارية





