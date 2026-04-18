نهاية مسيرة ستيفن كيلر مع الاتحاد بعد الخروج الآسيوي

أعلن نادي الاتحاد رسمياً انتهاء عقد المدافع الكاميروني ستيفن كيلر، وذلك عقب خروج الفريق من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا. اللاعب الذي انضم على سبيل الإعارة من أيل ليماسول القبرصي، شارك في مباراتين آسيوية فقط ولم يتم تسجيله في القائمة المحلية، مما أثار تساؤلات حول الأداء الفني لإدارة النادي في هذا الملف.

19 أبريل 2026 - 00:17 | آخر تحديث 19 أبريل 2026 - 00:17 أسدل نادي الاتحاد السعودي الستار رسمياً على مسيرة المدافع الكاميروني ستيفن كيلر مع صفوف الفريق، وذلك عقب الخروج المخيب للآمال من دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا . هذا الانفصال جاء ليضع نهاية لتجربة قصيرة، بدأت في فبراير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تم التعاقد مع اللاعب بنظام الإعارة من نادي أيل ليماسول القبرصي، وكان من المقرر أن تستمر هذه الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. إلا أن التفاصيل الدقيقة لعقد الإعارة والتسجيلات كشفت عن بعض أوجه القصور الإداري التي ربما أثرت على مسار اللاعب وتقييمه.

بالفعل، تم قيد ستيفن كيلر في القائمة الآسيوية المخصصة لخوض منافسات دوري أبطال آسيا، وهي المشاركة الوحيدة التي أتيحت له مع الفريق الأول. وخلال هذه المشاركة، لم يحظَ اللاعب إلا بفرصة المشاركة في مباراتين فقط، وهو عدد قليل لا يعكس ربما الإمكانيات الكاملة للاعب أو يمنحه الوقت الكافي لإثبات جدارته. اللافت للنظر أن إدارة النادي لم تقم بتسجيل اللاعب في القائمة المحلية، مما حرمه من المشاركة في المباريات المحلية، وبالتالي حصر دوره ومساهمته في المسابقة القارية فقط.

هذا التباين في التسجيل، بين الآسيوي والمحلي، يعد مؤشراً على مشكلة فنية وتقنية واجهت إدارة النادي، حيث بدا أن ملف استقطاب اللاعب لم يتم تخطيطه بشكل شامل لتلبية احتياجات الفريق على كافة الأصعدة.

تعد هذه الخطوة، التي تم فيها تأجيل ملف تجديد إعارة اللاعب أو حتى التفاوض بشأن التعاقد معه بشكل دائم إلى ما بعد نهاية الموسم الرياضي، أحد العوامل التي قد تكون ساهمت في عدم استقرار وضع كيلر مع النادي. فبدلاً من حسم مصير اللاعب مبكراً، ووضعه في صورة واضحة بشأن مستقبله، تركت الإدارة الباب مفتوحاً أمام احتمالات متعددة، مما قد يؤثر على تركيز اللاعب وأدائه، ويعقّد من عملية اتخاذ القرار النهائي. كان من الأجدى، بحسب كثير من المراقبين، معالجة ملف اللاعب قبل نهاية الموسم، وتقديم عرض رسمي إذا كانت هناك رغبة حقيقية في استمراره، أو إبلاغه بالقرار مبكراً لتجنب أي تعقيدات مستقبلية.

الآن، وبعد انتهاء مشاركة الاتحاد في البطولة الآسيوية، بات من شبه المؤكد أن طريق ستيفن كيلر مع العميد قد وصل إلى نهايته، ليبدأ كل طرف في البحث عن مسار جديد





