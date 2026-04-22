نهاية الرجل ذي الألف وجه: تفاصيل القبض على المحتال الإسرائيلي آفي غولان في مراكش

بعد رحلة إجرامية استمرت لعقود وطالت ضحايا في قارات مختلفة، أنهت الشرطة المغربية في مراكش أسطورة المحتال الإسرائيلي آفي غولان، الذي اشتهر بانتحال شخصيات وهمية لجمع الأموال بطرق احتيالية مبتكرة ومثيرة للجدل.

أسدلت السلطات الأمنية في مدينة مراكش المغربية الستار على مسيرة إجرامية حافلة بالخداع والتحايل دامت لعقود، وذلك بعد أن نجحت في إلقاء القبض على المحتال الإسرائيلي الشهير آفي غولان . هذا الرجل، الذي بات يُعرف بلقب صاحب الألف وجه، قضى معظم سنوات حياته متنقلاً بين هويات مزيفة وأدوار سينمائية استطاع من خلالها الإيقاع بمئات الضحايا حول العالم، من اليابان إلى ألمانيا وأمريكا اللاتينية.

لم يكن غولان مجرد لص عادي، بل كان عبقرياً في التلاعب بالعواطف البشرية، حيث استغل نفوذه الوهمي وقدرته الفائقة على الإقناع داخل فيلا فاخرة كان يتخذها مقراً لعملياته قبل أن تداهمه الشرطة المغربية وتنهي أسطورته. تنوعت أساليب غولان في النصب بشكل يثير الذهول، ففي كل مرة كان يتقمص شخصية جديدة تخدم هدفه؛ تارة كملياردير يهودي قادم من البرازيل، وتارة أخرى كابن لعائلة صفرا المصرفية الشهيرة، أو حتى كرجل أعمال أمريكي من ميامي. ولم يكتفِ غولان بابتزاز الأفراد فحسب، بل امتدت براثن نصبه لتشمل قضايا إنسانية وحساسة، مثل ادعاء جمع تبرعات لتهجير يهود المغرب إلى إسرائيل، أو توفير طرود غذائية للمحتاجين، وهي الحيل التي كانت تدر عليه مبالغ طائلة قبل أن يتبخر في الهواء. ومن أكثر قصصه دناءة، استغلاله لقضية الإسرائيلية نعمة يسسخار حين كانت محتجزة في روسيا، حيث أوهم عائلتها بقدرته على تحريرها عبر وساطة جنرال في جيش الإكوادور، مطالباً بمبالغ مالية ضخمة تحت غطاء نفقات السفر وتكاليف التدخل الدبلوماسي المزعوم، معززاً كذبته بوثائق مزورة متقنة. إن تاريخ آفي غولان الجنائي يعكس شخصية مدمنة على الاحتيال، حيث أمضى نحو 35 عاماً من حياته خلف القضبان وتورط في أكثر من 100 قضية جنائية دولية. ورغم كل تلك التجارب المريرة مع العدالة، كان يخرج في كل مرة ليبدأ فصلاً جديداً من النصب بمكر أكبر وأدوات أكثر حداثة، مستخدماً وثائق بنكية مزورة تدعي امتلاكه ثروات تقدر بملايين اليوروهات لإقناع ضحاياه بأن مساعدتهم له ليست سوى معاملة مؤقتة بين أشخاص أغنياء. إن سقوط هذا المحتال في مراكش يمثل نهاية حقبة من التضليل، لكنه يترك خلفه طابوراً طويلاً من الضحايا الذين خسروا أموالهم وثقتهم بسبب رجل لم يستخدم سلاحاً نارياً في حياته، بل اكتفى بلسان ذلق وقدرة مدهشة على التلاعب بالواقع لصالح أهدافه الخسيسة التي عاش من أجلها





