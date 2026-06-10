نهائيات كأس العالم 2026: التغييرات التاريخية والتنافس العربي

تنطلق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط تغطية تلفزيونية ورقمية واسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشارك 8 منتخبات عربية في البطولة، مما يعد حضوراً أكبر في تاريخ المونديال.

تنطلق غدا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نهائيات كأس العالم 2026، في نسخة تاريخية تشهد توسيع عدد المنتخبات إلى 48 وزيادة المباريات إلى 104، مع استحداث دور الـ32، ومشاركة قياسية لثمانية منتخبات عربية، وسط تغطية تلفزيونية ورقمية واسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو قارة أمريكا الشمالية لمتابعة كأس العالم 2026، النسخة الأكثر تحولا في تاريخ البطولة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تشهد البطولة توسعا تاريخيا بارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، وزيادة المباريات إلى 104 مباراة، مع استحداث دور الـ32 الذي يعيد رسم خريطة المنافسة العالمية. تشارك 8 منتخبات عربية هي الأردن، قطر، السعودية، مصر، المغرب، العراق، تونس، والجزائر، مما يعد حضوراً أكبر في تاريخ المونديال، ويعزز آمال العرب في تحقيق إنجازات تاريخية.

تنطلق المنافسات غدا الخميس وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، في عرس كروي ينتظر أن يعيد تعريف كرة القدم العالمية لعقود قادمة. ستحظى البطولة بتغطية تلفزيونية فضائية ورقمية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر الشبكات التالية: شبكة بي إن سبورتس: الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة وحفل الافتتاح. التطبيقات الرقمية: منصة تود (TOD) ومنصة فيفا بلس (FIFA+) الرقمية الرسمية.

وفيما يلي الجدول الكامل لمباريات دور المجموعات لمونديال 2026 حسب توقيت مكة المكرمة:• كوريا الجنوبية ضد التشيك- 5:00 (صباحا)• قطر ضد سويسرا- 22:0





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كأس العالم 2026، الولايات المتحدة، المكسيك، كندا،

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