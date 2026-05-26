نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. رايو فاييكانو وكراريستال بالاس يبحثان عن التتويج الأول وأليكسيا بوتياس تودع برشلونة بعد 14 موسماً

تغطية إخبارية تشمل三个 أخبار رئيسية: استعدادات رايو فاييكانو لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي ضد كريستال بالاس، إعلان رحيل أليكسيا بوتياس عن برشلونة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وفوز منتخب نيجيريا على زيمبابوي في مباراة ودية استعداداً للتصفيات الأفريقية.

تستعد العاصمة الإسبانية مدريد لاستضافة نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حيث سيلتقي فريق رايو فاييكانو مع كريستال بالاس الإنجليزي مساء الأربعاء. يدخل الإسباني إنيغو بيريز، مدرب رايو فاييكانو، المباراة بمعنويات عالية بعد أن تولى المهمة قبل خمسة أيام فقط من تولي مدرب كريستال بالاس النمساوي أوليفر جلاسنر.

ويرى بيريز أن فريقه يتحمل مسؤولية تمثيل حي فاييكاس في العاصمة، مؤكدًا على ضرورة الأداء بحماس وإصرار للحفاظ على الهوية التي قادت الفريق إلى النهائي. وقال بيريز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: "سنحاول الأداء بالحماس المعهود والحفاظ على هويتنا وكل ما جعلنا نتأهل للمباراة النهائية، والظهور بنفس المستوى الذي نقدمه على ملعبنا ووسط جماهيرنا"، مستدركًا أن الفريق يلعب بأسلوب جماعي حيث يكون "مصلحة الفريق أهم من أي فرد"، مما يجعل المواجهة صعبة للغاية لأنها بين فريقين متماسكين.

ومن جانبه، أعرب أوسكار تريخو، مهاجم رايو فاييكانو، عن حماس المجموعة قائلًا: "سنكون مجموعة محظوظة من الأصدقاء الذي يستعدون لخوض مباراة نهائية، والفوز بلقب في الملعب". في خبر منفصل، أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء أن لاعبة خط الوسط أليكسيا بوتياس، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين، ستغادر النادي после 14 موسماً قضتها فيه، حيث سترحل كلاعبة حرة عند انتهاء عقدها.

ساعدت بوتياس (32 عاماً) فريق برشلونة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الرابعة في تاريخ النادي، بعد انتصار ساحق على أولمبيك ليون 4-0 في النهائي يوم السبت الماضي، واختيرت كأفضل لاعبة في المسابقة لهذا الموسم. ووفقاً لتقييم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ساهمت بوتIAS بـ14 هدفاً خلال مسيرة برشلونة الناجحة في البطولة، حيث سجلت سبعة أهداف وصنعت سبعة أخرى. ورغم تأثرها العاطفي في المباريات الأخيرة، آجliches الإعلان قرارها حتى لا تتداخل مع استعدادات الفريق للنهائي أو الاحتفالات لاحقة.

وسيتم وداع بوتياس في حفل رسمي بملعب كامب نو الأربعاء، حيث أكد برشلونة أن اللاعبة "أصبحت مرجعاً داخل الملعبISH وخارجه وساهمت في نمو كرة القدم النسائية عالمياً". على صعيد كرة القدم الدولية، فاز منتخب نيجيريا على نظيره الزيمبابوي 2-0 في مباراة ودية أقيمت في لندن مساء الثلاث nayın. أحرز فيمي عزيز، مهاجم ميلوال الإنجليزي، هدفي نيجيريا في الدقيقتين 5 و63، في أول ظهور له مع المنتخب.

ونتيجة لهذه المباراة، ينتظر المنتخب النيجيري الفائز من المواجهة بين جامايكا والهند الأربعاء، بينما ينتظر منتخب زيمبابوي الخاسر للمنافسة على中心 الميدالية البرونزية. وتغيب كل من نيجيريا وزيمبابوي عن مشاركة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكنهما يستعدان للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في أوغندا وكينيا وتنزانيا الصيف المقبل.

وأوقعت قرعة التصفيات التي جرت في القاهرة الأسبوع الماضي منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب مدغشقر وتنزانيا وغينيا بيساو، بينما وقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الخامسة مع غينيا الاستوائية وسيراليون والكونغو الديمقراطية، والتي ستشارك أيضاً في مونديال 2026





