نمو الاقتصاد الياباني يبقى قوياً رغم ضعف استثمارات الشركات

كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي الياباني عن نمو اقتصادي مطرد في الربع الأول مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي والصادرات، بينما انخفض استثمار القطاع الخاص تحت تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط، مما يضع بنك اليابان أمام قرار رفع أسعار الفائدة قريبًا.

شهد ال اقتصاد اليابان ي نمواً قوياً في بداية العام الحالي، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول بوتيرة سنوية قدرها 1.8%، بعدما تم تخفيض التقدير الأولي البالغ 2.1%.

وأظهر التقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن استثمارات الشركات سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% على أساس فصلي، مما يعكس تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخاصة في إيران، والتي دفعتها إلى تخفيض نفقاتها الرأسمالية. ورغم هذا التباطؤ في الاستثمارات، حافظ الاقتصاد على متانته بفضل القطاع الخاص والإنفاق الاستهلاكي الذي نما بنسبة 0.3%، إضافة إلى مساهمة الصادرات خاصة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الأداء رغم تصاعد الصراع في إيران قرب نهاية الربع الأول، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في أوائل مارس. لكن الخبراء يشيرون إلى أن تأثير Those الأحداث لم يظهر بعد في أرقام الربع الأول، ومن المتوقع أن يصبح أكثر وضوحاً في الفترات اللاحقة، خاصة مع استمرار ضعف الين الياباني الذي يرفع تكلفة الواردات.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن بنك اليابان سيواصل مسار تطبيع سياسته النقدية، مع توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في منتصف يونيو، حيث أعرب صناع القرار عن تركيزهم على مكافحة التضخم أكثر من دعم النمو. وقد جاءت تصريحات محافظ البنك كازو أويدا لتعكس قلقاً إزاء الضغوط التضخمية، مما يعزز فرص رفع الفائدة.

وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات منفصلة عن ارتفاع الأجور الحقيقية للعاملين في اليابان للشهر الرابع على التوالي في أبريل، لكن إنفاق الأسر استمر في الانخفاض للشهر الخامس، مما يعني أن المستهلكين يقللون من النفقات الاختيارية في مواجهة التضخم، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد خطة ميزانية تكميلية لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف الطاقة. وتواصل اليابان استخدام احتياطياتها الأجنبية بكميات قياسية لدعم الين بعدما هبط إلى ما beyond 160 يناً للدولار، محققاً بعض التحسن إلىaround 155 يناً قبل أن يعود إلى حوالي 160.33 ين صباح الاثنين





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اليابان الناتج المحلي الإجمالي استثمار الشركات بنك اليابان أسعار الفائدة

United States Latest News, United States Headlines