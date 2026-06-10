نمو الاقتصاد السويدي وتعيين الأميرة مها بنت مشاري رئئسة تنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

سجل الناتج المحلي الإجمالي للسويد نمواً بفضل القطاع الصناعي، وتُخفض الحكومة توقعاتها للنمو لعام 2026. في الوقت ذاته، تم تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري رئيسةً تنفيذيةً لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار لتقوية دوره في تعزيز الاستثمار والابتكار على الصعيد العالمي.

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويد ي أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد سجل نمواً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر مارس، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.4٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقد كان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بأداء القطاع الصناعي الذي سجّل انتعاشاً قوياً، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2٪ على المستوى الشهري و7.1٪ على المستوى السنوي، كما ارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1٪. بالإضافة إلى ذلك، سجل الإنتاج في القطاع الخاص نمواً نسبته 1.7٪ شهرياً و4.1٪ سنوياً، فيما بلغ الارتفاع في الإنتاج الحكومي مستويات ملحوظة.

وعلى الرغم من أن التعافي الاقتصادي للسويد بعد جائحة كوفيد-19 كان بطيئاً في البداية، إلا أن المحللين يتوقعون تسارع وتيرة النمو خلال بقية العام، خاصةً مع تراجع توقعات الحكومة للنمو السنوي إلى 2.3٪ لعام 2026 بدلاً من 2.8٪ السابق، وهو ما يظل أعلى من المتوسط الأوروبي. ويُنظر إلى هذا النمو كإشارة إيجابية قد تخفف من مخاوف الركود التضخمي الذي يتسم بارتفاع معدلات التضخم إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصةً إذا اضطر البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

في سياق آخر، أعلن مجلس أمناء معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عن تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود رئيسةً تنفيذيةً للمعهد. تمتلك الأميرة مها مسيرة مهنية غنية تشمل منصبات قيادية في قطاع الرعاية الصحية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتطوير المؤسسي، والتعاون الدولي. شغلت مؤخراً منصب نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، حيث ساهمت في تحويل الجامعة إلى أحد أبرز مراكز التميز في المملكة العربية السعودية.

في بيان رسمي، صرح رئيس مجلس الأمناء ياسر الرميان بأن تولي الأميرة مها لهذا الدور يجمع بين القيادة، والرؤية، والمنظور العالمي، ما سيسهم في دفع أهداف المعهد نحو الأمام وتعزيز دوره كمنصة تحفز الاستثمار، وتبني التحالفات، وتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. يُتوقع أن يركز الرئيس التنفيذي الجديد على تمكين القادة، والمستثمرين، والمبتكرين، وصناع القرار، من خلال تعزيز رسالة المعهد والقيام بمبادرات تستهدف تعزيز الابتكار وتطوير المواهب وتوسيع الشراكات الدولية.

كما سيعمل بالتعاون الوثيق مع ريتشارد أتياس رئيساً للجنة التنفيذية لتعزيز دور المعهد كمحفز للاستثمارات والأفكار والحلول التي تخدم البشرية جمعاء، وإرساء أسس النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية





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السويد النمو الاقتصادي الصناعة مبادرة مستقبل الاستثمار مها بنت مشاري

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