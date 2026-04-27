نمو متسارع في القطاعات الواعدة يعكس نجاح رؤية المملكة 2030

تقرير رؤية المملكة 2030 لعام 2025 يظهر نموًا ملحوظًا في قطاعات التقنية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الترفيه، والسياحة، مما يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية.

أظهر تقرير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لعام 2025 نموًا اقتصاد يًا ملحوظًا ومتسارعًا في العديد من القطاعات الحيوية والواعدة، وهو ما يعكس التقدم الكبير الذي تشهده المملكة في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة.

وقد كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة عن ارتفاع كبير في عدد السجلات التجارية الجديدة في القطاعات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والترفيه، مما يؤكد التحول الجذري الذي تشهده المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام. هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل هو دليل قاطع على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة، وسعيها الدؤوب نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومنافس على المستوى العالمي.

وفي التفاصيل، سجل قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية إلى 19,042 سجلًا في عام 2025، مقارنة بـ 14,163 سجلًا في عام 2024، مما يشير إلى تزايد الاهتمام والاستثمار في هذا المجال الحيوي. كما شهد قطاع الأمن السيبراني نموًا مماثلًا، حيث بلغ عدد السجلات 9,766 سجلًا في عام 2025، مقارنة بـ 7,689 سجلًا في عام 2024، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في حماية البنية التحتية الرقمية للمملكة، وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.

وبالانتقال إلى قطاع التجارة الإلكترونية، فقد ارتفع عدد السجلات إلى 43,854 سجلًا في عام 2025، مقارنة بـ 40,041 سجلًا في عام 2024، مما يؤكد استمرار نمو هذا القطاع، وتزايد الاعتماد على القنوات الرقمية في ممارسة الأعمال التجارية. هذا النمو في التجارة الإلكترونية يعزز من كفاءة الأسواق، ويوفر فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تحقيق الشمول المالي.

أما في قطاع الترفيه، فقد شهد نموًا كبيرًا في عدد السجلات التجارية، حيث ارتفعت السجلات في أنشطة مدن التسلية والألعاب إلى 8,376 سجلًا في عام 2025، مقارنة بـ 7,071 سجلًا في عام 2024، وسجلت أنشطة تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية 10,402 سجل مقابل 8,672 سجلًا في العام السابق. هذا النمو يعكس تنامي الطلب على الأنشطة الترفيهية المتنوعة، وتوسع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة.

كما أظهرت البيانات نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به، حيث بلغ عدد السجلات التجارية في نشاط تنظيم الرحلات السياحية 10,665 سجلًا في عام 2025، مقارنة بـ 6,476 سجلًا في عام 2024، مما يدل على توسع النشاط السياحي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الهام. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأنشطة المالية والتأمينية 15,550 سجلًا تجاريًا في عام 2025، مقارنة بـ 13,286 سجلًا في عام 2024، فيما ارتفعت سجلات صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 814 سجلًا مقارنة بـ 616 سجلًا خلال الفترة ذاتها.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنوع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وتسارع نمو القطاعات الواعدة، نتيجة لتحسين البيئة التشريعية، وتيسير إجراءات بدء وممارسة الأعمال، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي





