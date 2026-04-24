نمو متسارع للكوادر الصحية الوطنية في المملكة العربية السعودية

يشهد القطاع الصحي في المملكة نمواً كبيراً في أعداد الكوادر الوطنية، مدفوعاً برؤية 2030 وبرامج تحول القطاع الصحي، مع ارتفاع ملحوظ في نسب التوطين في مختلف التخصصات.

يشهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية تحولاً نوعياً ونمواً متسارعاً في أعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، وخاصة برنامج تحول القطاع الصحي .

هذا النمو ليس مجرد زيادة في الأرقام، بل هو انعكاس لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة. وتتجلى هذه الجهود في ارتفاع ملحوظ في نسب التوطين في مختلف التخصصات الصحية، مما يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة. هذا التوجه الاستراتيجي يساهم في تحقيق الأمن الصحي الوطني وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وتظهر الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تطوراً ملموساً في أعداد الممارسين الصحيين السعوديين في مختلف القطاعات. فقد تجاوز عدد الممارسين السعوديين في طب الأسنان 32 ألفاً، مسجلاً نمواً هائلاً بنسبة 357% منذ عام 2015. كما ارتفع معدل أطباء الأسنان إلى 107.6 طبيب لكل 100 ألف نسمة، متجاوزاً بذلك متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 77.4 طبيب لكل 100 ألف نسمة.

هذا الإنجاز يعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال طب الأسنان، ويؤكد التزامها بتوفير خدمات أسنان متخصصة وعالية الجودة. وفي قطاع التمريض والقبالة، تجاوز عدد الممارسين 290 ألفاً، منهم 110 آلاف سعودي، مع ارتفاع نسبة السعوديين من 30% إلى 38% خلال الفترة نفسها. كما شهدت مهنة الصيدلة تقدماً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة الصيادلة السعوديين من 32% إلى 52%، ليصل عددهم إلى أكثر من 25 ألف صيدلي.

وفي مهن العلوم الطبية، بلغت نسبة السعوديين 87% من إجمالي 247 ألف ممارس، مع نمو في أعدادهم بنسبة 179% منذ عام 2015. ولا يقتصر هذا النمو على زيادة الأعداد فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير برامج التدريب والتأهيل، وزيادة مقاعد البورد السعودي، ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص. فقد وصلت مقاعد البورد السعودي إلى نحو 11 ألف مقعد تدريبي في عام 2025، بنمو 202% مقارنة بعام 2018، فيما بلغ عدد المتدربين قرابة 26 ألف متدرب عبر 195 برنامجاً تدريبياً.

كما أسهمت هذه الجهود في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص لتصل إلى 55% في عام 2026، مع انخفاض أعداد الباحثين عن عمل، خصوصاً في تخصصات طب الأسنان. وقد لعبت الأكاديمية الصحية دوراً محورياً في هذا المجال، حيث دربت أكثر من 40 ألف متدرب عبر برامج منتهية بالتوظيف في أكثر من 37 مدينة، بالشراكة مع أكثر من 350 جهة.

هذه المؤشرات تعكس مساراً تنموياً متسارعاً، يعزز من مكانة المملكة في بناء نموذج متكامل للقوى العاملة الصحية قائم على الكفاءة والاستدامة، ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو بناء مستقبل صحي أفضل للأجيال القادمة





