نمو قوي في تجارة الخدمات الصينية خلال الربع الأول من 2026 بدافع انتعاش السياحة وزيادة الصادرات المعرفية

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع ملحوظ في حجم تجارة الخدمات في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت 2.49 تريليون يوان، مدفوعة بنمو صادرات الخدمات السياحية والمعرفية. ويؤكد التحليل استمرار تعافي الاقتصاد الصيني وتحوله التدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

تشهد التجارة الخارجية للخدمات في الصين نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وهو ما ينعكس استمرار التعافي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي وازدياد مساهمة القطاعات الخدمية في النشاط الاقتصادي.

وقد دفع هذا النمو انتعاش السفر الدولي وارتفاع الطلب على الخدمات المعرفية والتقنية. أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن إجمالي واردات وصادرات الخدمات ارتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل 2026، ليبلغ حوالي 2.49 تريليون يوان (364.65 مليار دولار). وقد سجلت صادرات الخدمات نموًا قويًا بنسبة 30.4% لتصل إلى 147.15 مليار يوان، مستفيدة من تعافي حركة التنقل والسياحة الدولية بعد سنوات من القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

هذا الأداء يعكس التحسن المستمر في قطاع الخدمات المرتبط بالسفر والسياحة، والذي أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستهلاك وتوسيع الانفتاح الاقتصادي. في相同的 الوقت، واصلت الخدمات كثيفة المعرفة تعزيز حضورها، مسجلة نموًا بنسبة 5.1% لتصل قيمتها إلى 1.1 تريليون يوان، أي ماescent 44.4% من إجمالي تجارة الخدمات. هذا التوسع يتماشى مع استراتيجية الصين للتحول نحو اقتصاد يعتمد أكثر على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات عالية القيمة المضافة، بهدف تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية والتصدير منخفض التكلفة.

وقد أظهرت البيانات أيضًا أداءً قويًا في قطاع الاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ارتفعت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 39.5%، وزادت رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية بنسبة 20.8%. تشير هذه الأرقام إلى تنامي الدور العالمي للشركات الصينية في مجالات التكنولوجيا والمحتوى الرقمي والابتكار، وتزامنًا مع جهود الدولة لتعزيز حماية الملكية الفكرية وتحويلها إلى مصدر متزايد للعوائد الاقتصادية. من ناحية أخرى، سجلت واردات خدمات النقل أسرع وتيرة نمو بين الفئات الخمس الرئيسية، حيث ارتفعت بنسبة 24.9% لتصل إلى 316.45 مليار يوان.

يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النشاط التجاري وحركة الشحن الدولية مع تحسن سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الخارجية. تجارة الخدمات تُعد محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى للصين، حيث تسعى بكين إلى رفع مساهمة القطاعات الخدمية والمعرفية في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرة التنافسية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والثقافة والملكية الفكرية، دعماً لتحول البلاد من "مصنع العالم" إلى اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات المتقدمة





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تجارة الخدمات الصين الاقتصاد الصيني الصادرات السياحة الدولية الخدمات المعرفية الملكية الفكرية

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