نقل امتحانات الشهادات العامة من السويداء يثير جدلاً سياسياً وأمنياً في سوريا

تحولت اختبارات الشهادات العامة في محافظة السويداء السورية إلى ملف جدلي بعد قرار الحكومة الانتقالية نقل مراكز الامتحانات إلى ريف دمشق لأسباب أمنية، مما أثار انتقادات السلطات المحلية وأهالي الطلاب الذين يعتبرون القرار ابتزازاً سياسياً ويهدد مستقبل ألاف الطلاب.

تحولت اختبارات الشهادات العامة لمرحلتي ال تعليم الأساسي والثانوي في محافظة السويداء جنوب سوريا هذا العام إلى ملف جدلي تتشابك فيه الخلافات السياسية بالمخاوف الأمنية. فقد قررت وزارة التربية في الحكومة الانتقالية السورية أواسط الشهر الماضي نقل مكان إجراء الامتحانات من السويداء إلى محافظة ريف دمشق، بحجة وجود عوائق أمنية تتعلق بأنشطة ما وصفته بالعصابات المسلحة الخارجة عن القانون.

وتشير التصريحات إلى أن هذه الإشارة موجهة إلى قوات "الحرس الوطني" التي تدين بالولاء للشيخ حكمت الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز ويسيطر على غالبية مناطق المحافظة. وقد رفضت السلطات المحلية في السويداء هذا القرار واعتبرته استغلالاً لملف الاختبارات في الابتزاز السياسي. محافظ السويداء مصطفى البكور أكد في تصريح لبي بي سي نيوز عربي أن "العصابات المسلحة" هي التي تعترض وتمنع إجراء الامتحانات داخل المحافظة، في إشارة إلى قوات الحرس الوطني.

في المقابل، كشف خالد الحلبي المكلف بتسيير أمور الطلاب في السويداء أن كان هناك اتفاق على دخول وفد من وزارة التربية لمراقبة سير العملية الامتحانية، لكن تفاجئوا بنقلها. وأضاف أن عدد طلاب الشهادات العامة في المحافظة يبلغ 13600 طالب، منهم 7462 في الحلقة الأخيرة من التعليم الأساسي و5330 في الثالث الثانوي و808 في الثانوية المهنية. وأشار إلى أنهم سيجرون قريباً امتحانات داخل المحافظة وسيسعون للحصول على الاعتراف بتلك الشهادات من الأمم المتحدة. أبدى طلاب وأهالي السويداء استياءهم الشديد من القرار.

المعلمة بثينة شلغين عبرت عن غضبها بكلمات ممزوجة بالدموع، قائلة إن ابنتها كِندة طالبة الثانوية العامة كان حلمها أن تصبح طبيبة، لكن أحلامها "تقتل" لأن الحكومة الانتقالية تستغل الملف كورقة ضغط سياسي. وأضافت أن نقل الامتحانات إلى ريف دمشق يجبر الطلاب على السير في الطرق التي شهدت أعمال عنف سابقة بين الحكومة الانتقالية والفصائل الدرزية، حيث احترقت البيوت والمدارس. ورفضت تسليم ابنتها للامتحانات خارج السويداء خوفاً من "المتطرفين" الذين قد يمسكون بها.

أما الطالب ممدوح أبو عاصي (اسم مستعار) فقال إنه يشعر بالإحباط بعد أشهر من التحضير، ولا يستطيع التوجه إلى ريف دمشق بسبب الأوضاع الأمنية، متسائلاً: "ما هو ذنبنا كطلاب كي نحرم من التقدم للامتحانات في السويداء؟

". في المقابل، 활동ت وكالة "سانا" أن مجموعات مسلحة تابعة للشيخ حكمت الهجري قطعت الطريق الواصل بين السويداء وريف دمشق ومنعت الطلاب من مغادرة المحافظة. ونفى خالد الحلبي ذلك، مشيراً إلى أن أهالي السويداء اتخذوا قراراً بعدم إرسال أبنائهم لأن الطريق غير آمن. بدوره، أكد محافظ السويداء أن "العصابات" هي التي تمنع ذهاب الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية.

وت Horna هذه التصريحات على استمرار الخلاف بين السلطات المحلية والحكومة الانتقالية، حيث يرى المراقبون أن القرار يعكس صراع النفوذ بين المركز والجهات المسلحة المحلية في السويداء، في وقت تبحث فيه الأسر عن مستقبل أبنائها التعليمي رغم كل التحديات





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