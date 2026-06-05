نقل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة

أكدت هيئة الدفاع عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية نقله إلى العزل الانفرادي في سجن "نفحة" الصحراوي، مشيرة إلى أن ظروفه حاليا قاسية وسط حرمانه من العلاج والرعاية الصحية.

أكدت هيئة الدفاع عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية نقله إلى العزل الانفرادي في سجن "نفحة" الصحراوي مشيرة إلى أن ظروفه حاليا قاسية وسط حرمانه من العلاج والرعاية الصحية.

ذكر بيان هيئة الدفاع عن الطبيب المعتقل أبو صفية أن "قرار نقل أبو صفية إلى العزل جاء كإجراء عقابي عقب تقديم استئناف ضد استمرار اعتقاله، وتعرضه خلال الفترة الماضية لتهديدات وضغوط متواصلة من ضباط المخابرات وإدارة السجون". وأضاف البيان "نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطبيب أبو صفية من معتقل النقب إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة الصحراوي، في ظل ظروف احتجاز قاسية وحرمان مستمر من العلاج والرعاية الصحية".

يشار إلى أن الطبيب السجين أبو صفية "أبو إلياس" من مواليد 21 نوفمبر 1973 وهو استشاري طب أطفال، كان يشغل منصب مدير مستشفى "الشهيد كمال عدوان" في قطاع غزة. زيُعد من الشخصيات البارزة في القطاع الصحي، ويعمل على قيادة الفرق الطبية لتقديم الخدمات الطبية لسكان غزة. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات متزامنة استهدفت منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يتحول الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية إلى سلاح إضافي ضد الأسرى الفلسطينيين، مع تسجيل انتشار جديد لمرض الجرب داخل الأقسام المكتظة. قرر قاض إسرائيلي أن الأسير الفلسطيني القاصر، وليد خالد عبد الله أحمد، مات جوعا على الأرجح في سجن مجدو الإسرائيلي، رغم إغلاق ملف التحقيق المثير للجدل في وفاته . اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجن "جلبوع" الإسرائيلي بتكثيف أساليب التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، من بينها استخدام الصعق الكهربائي خلال اقتحامات متكررة لأقسام السجن.

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ورقة تفصيلية لأبرز المعطيات عن أعداد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى شهر يناير 2025





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هيئة الدفاع عن الطبيب حسام أبو صفية سجن نفحة العزل الانفرادي الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية

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