نقل أربع طالبات فلسطنيات إلى مركز تحقيق "عوفر" الإسرائيلي وسط تصاعد اعتقالات النساء في الضفة الغربية

أماني سراحنة تكشف عن نقل أربع طالبات جامعيات إلى مركز تحقيق إسرائيلي وتصف الظروف القاسية التي يواجهها المعتقلون، وسط ارتفاع عدد السجينات الفلسطينيات إلى 90 سيدة منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح لها لصحيفة الأناضول أن القوات الإسرائيلية استمرت خلال اليومين الماضيين في اعتقال أربع طالبات من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ، إحداهن تحمل الجنسية الأمريكية وتواجه مشاكل صحية تتطلب رعاية طبية فورية.

وقد تم نقل الطالبات إلى مركز تحقيق "عوفر" الإسرائيلي، وهو أحد المرافق الأمنية التي تُجرى فيها استجوابات مكثفة قبل إيداع المعتقلين في السجون. وأوضحت السيدة سراحنة أن هذه العملية تمثل استمراراً لسلسلة من الاعتقالات التي تصاعدت منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث استهدفت إسرائيل بشكل خاص الناشطين الطلابيين الذين يُتهمون بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن المتغير الأساسي ليس عدد الاعتقالات بحد ذاته، بل يتجلى في شدة الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون من تجويع وإهمال طبي واعتداءات بدنية ونفسية، ما يجعل ظروف الاحتجاز غير إنسانية على الإطلاق. وفي بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، أشار إلى أن عملية الاعتقال الأخيرة شملت أربع طالبات من جامعة بيرزيت، الواقعة قرب مدينة رام الله، وذلك ضمن حملة أوسع أسفرت عن اعتقال 35 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقد ارتفع عدد النساء الأسيرات في سجون الاحتلال إلى تسعين سجينًا، من بينهم ثلاث قاصرات وثلاث حوامل، إلى جانب تسعة عشر معتقلة إدارياً وأسيرتين تعانيان من مرض السرطان. وتظهر البيانات أن إسرائيل قد اعتقلت أكثر من 760 سيدة فلسطينية منذ بدء ما وصفته الحرب "بإبادة" غزة في عام 2023، ما يعكس نمطاً منهجياً للاستهداف القسري للنساء والناشطات.

وتؤكد الأمانة الإعلامية أن الهدف الأساسي للمحتجزين الفلسطينيين ليس سوى ضمان حق الطالبات في مواصلة تعليمهن في بيئة آمنة وصحية، بعيداً عن مخاطر الاعتقال والإهانة. ومن جانب آخر، تشير الإحصائيات الرسمية الفلسطينية إلى أن عمليات الاعتقال في الضفة الغربية ارتفعت إلى نحو ثلاثة وعشرين ألفة شخص منذ بدء النزاع، ما يضع عبئاً هائلاً على{المجتمع الفلسطيني} ويعزز من مطالب المجتمع الدولي بو





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