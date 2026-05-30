نقل تعازي أمير منطقة الرياض لذوي الرئيس اليمني السابق

نقل أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة لذوي الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته، وللقيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق. وأعرب أمير الرياض، خلال لقائه ذوي الفقيد في الرياض اليوم، عن تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعباً. وسأل اللّه العلي القدير أن يتغمّد الرئيس اليمني الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وسأل اللّه العلي القدير أن يتغمّد الرئيس اليمني الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما نقل نائب أمير منطقة الرياض تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لذوي الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته -رحمه الله- وللقيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.

وأعرب نائب أمير الرياض، خلال لقائه ذوي الفقيد في الرياض اليوم، عن تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعباً. وسأل اللّه العلي القدير أن يتغمد الرئيس اليمني الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان





