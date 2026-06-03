تحليل لكاتبة إسرائيلية تنتقد فشل تل أبيب في إجراء تحقيقات داخلية في تقارير دولية تتهمها بارتكاب جرائم حرب وعنف جنسي، مما يعزز مصداقية الاتهامات ويضعف موقفها القانوني.

في تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت وترجمته عربي21، تقدم تامي كانر، رئيسة قسم القانون والأمن القومي بمعهد الدراسات الأمنية الدولية، رؤية نقدية حول كيفية تعامل إسرائيل مع التقارير الدولية التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي الممنهج ضد المعتقلين ال فلسطين يين.

تشير كانر إلى أن الرد الإسرائيلي الرسمي على هذه التقارير يركز غالبًا على اتهام الجهات الدولية بالتحيز والدوافع غير المشروعة، متجاهلاً جوهر الادعاءات. وتستشهد بتقارير عديدة منها مقال نيكولاس كريستوف في نيويورك تايمز حول الاعتداء الجنسي على المعتقلين، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي تؤكد وجود نمط من العنف الجنسي والإبادة الجماعية. لكن كانر تسأل: كيف تسمح إسرائيل لمزاعم متطرفة، وأحيانًا لا أساس لها من الصحة، باكتساب مصداقية دولية؟ ولماذا تجد صعوبة في دحضها؟

الجواب، وفقًا للكاتبة، يكمن في فشل إسرائيل في إجراء تحقيقات داخلية شفافة ومستقلة في هذه الادعاءات. عندما تمتنع الدولة عن التحقيق، ينشأ فراغ تملؤه جهات أخرى مثل الصحفيين والمنظمات الدولية والمحاكم، مما يضفي مصداقية على الاتهامات حتى لو كانت مبالغًا فيها. تذكر كانر أنه كان بإمكان إسرائيل الحد من نمو هذه الادعاءات لو تحركت بسرعة وحزم للتحقيق في الشبهات التي ظهرت خلال الحرب.

وتعتبر أن التحقيق وإنفاذ القانون جزء من آلية الدفاع عن الدولة، حيث يعزز قدرتها على مواجهة الدعاوى القانونية ويقلل من مبررات التدخل الخارجي. من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي نفسه، فإن هذه التحقيقات شرط أساسي للحفاظ على جيش محترف قادر على استخدام القوة دون فقدان السيطرة. لكن كانر تلاحظ أن في إسرائيل اليوم، يُصوَّر مجرد طلب التحقيق في الشكوك على أنه "افتراء دموي" وخيانة، مما يؤدي إلى مهاجمة أجهزة التحقيق بدلاً من التركيز على الأفعال نفسها.

هذا النهج، بحسب كانر، يلحق ضررًا بثقة الجمهور في قدرة الجيش على التصرف وفقًا للقانون، ويُضعف شرعية إسرائيل الدولية، ويشوه سمعة جميع الجنود. وتختتم بالقول إن الذين يمنعون التحقيقات لا يحمون الجيش بل يُلطخون سمعته. بالتزامن مع الجبهات العسكرية التي يخوضها الاحتلال في المنطقة، تبرز جبهة قانونية لا تقل خطورة، حيث تتزايد التقارير الأممية ضد جيش الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وآخرها إدراجه ضمن قائمة الكيانات التي ترتكب العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين.

هذا الوضع يتطلب من إسرائيل مراجعة سريعة لسياساتها القانونية والتحقيقية، وإلا ستستمر في فقدان مصداقيتها وتواجه عواقب وخيمة على الساحة الدولية. إن الإخفاق في التحقيق لا يحمي الجنود ولا يعزز الأمن القومي، بل يهدد مكانة إسرائيل كدولة قانون، ويقدم خدمة لأعدائها الذين يسعون إلى عزلها دوليًا. من الضروري أن تتبنى إسرائيل نهجًا أكثر شفافية واستقلالية في التحقيقات الداخلية، ليس فقط لحماية صورتها ولكن أيضًا لضمان سيادة القانون والعدالة.

في النهاية، تظل الدعوات إلى التحقيق الجاد والمستقل هي السبيل الوحيد للرد على الاتهامات الدولية والحفاظ على شرعية المؤسسات الإسرائيلية





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