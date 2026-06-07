أعلنت النقابة القانونية خطوة ضد حسابات على تيك توك وفيسبوك لتدخين محتوى يتضمن إهانات للفنانين وتوافّق بافتقارٍ إلى الأدلة في شأن الفنانة الراحلة سهام جلال. ويستند اجراء الاستدعاءات على تهديدات التضرر لسمعة الأعضاء وراحة عامة الجمهور.

في خطوة تشديد وتحرك قانوني، أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية اليوم عن إجراءاتها القانونية ضد عدد من الحسابات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي، مدّعية خلالها نشر محتوى مسيء يهم الفنانين، مع التركيز الأخير على المحتوى المتعلق بوفاة الفنانة الراحلة سهام جلال .

وفي بيان رسمي أطلقته النقابة، أكدت إدارتها القانونية على استمرارها في التصدي لأي تجاوزات قد تضر بسمعة أعضائها أو تتعرض لها. وتبين أن مستشار النقابة قد أرسل مَبلغان رسميين إلى الجهات المختصة، كل منهما يختص بحساب مختلف على منصتين قدّمتان بيانات محرضة ومخلّلة. يحدّث البلاغ الأول صاحب حساب على منصة تيك توك، الذي يُتهم بنشر مقطع مصور يضم معلومات وادعاءات مختلقة يتضمنون ذكرًا للفنانة الراحلة سهام جلال بالإضافة إلى عدد من الحرفيين الفنيين.

بينما يهدف البلاغ الثاني إلى صاحبة حساب على فيسبوك، حيث يُتهم نشر محتوى يُظهر إساءة مباشرة للفنانين وأعمالهم، إلى جانب تداول بيانات غير موثوقة حول طبيعة العمل داخل الوسط الفني. ولفتت النقابة إلى أن مثل هذه المواد- التي قد تبدو منفعة للوكالة العامة في إلقاء بريقٍ على الأثر السالب الذي قد يخل بالسمعة- قد تُعدّ تهديدًا للثقة الجماهيرية في الوسط الفني، وبالتالي ستضطر إلى أعمال قانونية صارمة عندما يُستدل على صحة الادعاءات.

كما أعربت النقابة عن عريضة للتقييم السريع للأحداث المتداولة، موجهة للجهات القانونية للمحاسبة والقضاء على الأنظمة الاجتماعية التي تنشر الإشاعات. ولن يكتمل هذا التوضيح دون ذكر توثيق لحالة الفنانة الراحلة سهام جلال، التي فقدت حياتها في سن ٥٤ عامًا بعد تعرضها لحالة صحية حادة تفاقمت سوءًا عقب إجراء جراحي داخل أحد مستشفيات القاهرة. وقد أسفّت فيسبوكس على قصتها ومساعيتها في إضفاء اللؤلؤة على الطليعة الفنية.

يُعَدّ هذا التحديث جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة لضمان احترام صورة الفنانين وحماية حقوقهم في المجتمعات العربية والعالمية الشهريًة. في ظل تحصّنت البيئات الإعلامية الحديثة على قوائم مراقبة محتوى تعتبر حيوية، تظل النقابة ملتزمة بأدائها دورها في مكافحة البروباغندية السلبية التي تُهمّ بظهور الفنون بوجه واضح وقوي





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