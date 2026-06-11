Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

نقابة الإعلاميين تحفظ التحقيق مع ريهام سعيد بسبب حلقة «صبايا الخير» عن «كلاب الشوارع»

Media News

نقابة الإعلاميين تحفظ التحقيق مع ريهام سعيد بسبب حلقة «صبايا الخير» عن «كلاب الشوارع»
نقابة الإعلاميينريهام سعيدصبايا الخير
📆6/11/2026 12:14 AM
📰OKAZ_online
35 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 53%

نقابة الإعلاميين في مصر استدعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد للتحقيق بسبب حلقة من برنامج «صبايا الخير» تناولت ملف «كلاب الشوارع»، عقب تلقي شكوى رسمية ورصد ملاحظات مهنية حول المحتوى المقدم. خلال جلسة الاستماع، حضرت ريهام سعيد وقدمت شرحاً تفصيلياً لملابسات إعداد الحلقة والسياق الذي تم تقديمها فيه، مؤكدة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن الهدف من الحلقة لم يتضمن أي إساءة. بعد الاطلاع على أقوالها وفحص جوانب الحلقة، أعلنت نقابة الإعلاميين قراراً بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بعد أن درست جميع التفاصيل وتفهمت طبيعة الطرح، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا العامة.

11 يونيو 2026 - 03:01 | آخر تحديث 11 يونيو 2026 - 03:01 استدعت نقابة الإعلاميين في مصر الإعلامية المصرية ريهام سعيد لل تحقيق بشأن حلقة من برنامج « صبايا الخير » تناولت ملف « كلاب الشوارع »، عقب تلقي شكوى رسمية ورصد ملاحظات مهنية حول المحتوى المقدم.

خلال جلسة الاستماع، حضرت ريهام سعيد وقدمت شرحاً تفصيلياً لملابسات إعداد الحلقة والسياق الذي تم تقديمها فيه، مؤكدة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن الهدف من الحلقة لم يتضمن أي إساءة. بعد الاطلاع على أقوالها وفحص جوانب الحلقة، أعلنت نقابة الإعلاميين قراراً بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بعد أن درست جميع التفاصيل وتفهمت طبيعة الطرح، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا العامة.

وأكدت النقابة في بيانها أن ما ورد خلال التحقيق يعكس التزاماً بالضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي، مع ضرورة الالتزام المستمر بميثاق الشرف الإعلامي، مشيدة بتعاون شبكة قنوات النهار خلال مجريات التحقيق واعتبرته نموذجاً للتنسيق المهني المسؤول

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OKAZ_online /  🏆 17. in SA

نقابة الإعلاميين ريهام سعيد صبايا الخير كلاب الشوارع تحقيق ميثاق الشرف الإعلامي مدونة السلوك المهني

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-11 03:14:15