نقابة الإعلاميين تحفظ التحقيق مع ريهام سعيد بسبب حلقة «صبايا الخير» عن «كلاب الشوارع»

نقابة الإعلاميين في مصر استدعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد للتحقيق بسبب حلقة من برنامج «صبايا الخير» تناولت ملف «كلاب الشوارع»، عقب تلقي شكوى رسمية ورصد ملاحظات مهنية حول المحتوى المقدم. خلال جلسة الاستماع، حضرت ريهام سعيد وقدمت شرحاً تفصيلياً لملابسات إعداد الحلقة والسياق الذي تم تقديمها فيه، مؤكدة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن الهدف من الحلقة لم يتضمن أي إساءة. بعد الاطلاع على أقوالها وفحص جوانب الحلقة، أعلنت نقابة الإعلاميين قراراً بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بعد أن درست جميع التفاصيل وتفهمت طبيعة الطرح، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا العامة.

11 يونيو 2026 - 03:01 | آخر تحديث 11 يونيو 2026 - 03:01 استدعت نقابة الإعلاميين في مصر الإعلامية المصرية ريهام سعيد لل تحقيق بشأن حلقة من برنامج « صبايا الخير » تناولت ملف « كلاب الشوارع »، عقب تلقي شكوى رسمية ورصد ملاحظات مهنية حول المحتوى المقدم.

خلال جلسة الاستماع، حضرت ريهام سعيد وقدمت شرحاً تفصيلياً لملابسات إعداد الحلقة والسياق الذي تم تقديمها فيه، مؤكدة التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأن الهدف من الحلقة لم يتضمن أي إساءة. بعد الاطلاع على أقوالها وفحص جوانب الحلقة، أعلنت نقابة الإعلاميين قراراً بحفظ التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد بعد أن درست جميع التفاصيل وتفهمت طبيعة الطرح، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية عند تناول القضايا العامة.

وأكدت النقابة في بيانها أن ما ورد خلال التحقيق يعكس التزاماً بالضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي، مع ضرورة الالتزام المستمر بميثاق الشرف الإعلامي، مشيدة بتعاون شبكة قنوات النهار خلال مجريات التحقيق واعتبرته نموذجاً للتنسيق المهني المسؤول





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