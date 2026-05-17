تقرير شامل يتناول هيمنة دونالد ترمب على الحزب الجمهوري من خلال إقصاء خصومه في لويزيانا، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية الأمريكية من تهديدات المسيرات الكوبية والملفات الشائكة مع إيران وسوريا.

تجلت قوة النفوذ السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل صارخ في نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية لويزيانا، حيث نجح ترمب بالتعاون مع وزير الصحة روبرت إف.

كينيدي الابن في إزاحة السيناتور بيل كاسيدي من المشهد السياسي. هذا الانتصار يمثل رسالة قوية من ترمب إلى كافة أعضاء الحزب بأن الولاء الشخصي له هو المعيار الأساسي للبقاء في السلطة أو الحصول على الدعم الحزبي. وكان كاسيدي قد ارتكب في نظر ترمب خطيئة سياسية لا تغفر عندما كان أحد السبعة الجمهوريين الذين صوتوا لإدانته بتهمة التحريض على التمرد في أحداث السادس من يناير عام ألفين وواحد وعشرين.

وبناءً على ذلك، جاءت النتائج لتعكس هذا التوجه، حيث حل كاسيدي في المركز الثالث بنسبة ضئيلة بلغت سبعة فاصل أربعة وعشرين بالمئة، بينما تصدرت النائبة جوليا ليتلو التي حظيت بدعم مباشر من ترمب بنسبة أربع وأربعين فاصل ثمانية بالمئة، متبوعة بجون فليمنغ بنسبة ثمان وثلاثين فاصل اثنين بالمئة. وقد صرح ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن نهاية المسيرة السياسية لكاسيدي كانت نتيجة طبيعية لعدم ولائه للرجل الذي ساعده في الوصول إلى منصبه، مما يكرس حالة من التطهير الداخلي في الحزب الجمهوري لضمان التوحد خلف قيادة ترمب في مواجهة التحديات الاقتصادية المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار الوقود.

على الصعيد الأمني والعسكري، تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة في منطقة الكاريبي، حيث كشفت تقارير استخباراتية سرية عن حصول كوبا على أكثر من ثلاثمئة طائرة مسيرة متطورة. وتثير هذه الخطوة قلقاً بالغاً في واشنطن، خاصة مع وجود مؤشرات على دراسة هافانا إمكانية استخدام هذه المسيرات في تنفيذ هجمات تستهدف القاعدة العسكرية الأميركية في معتقل غوانتانامو، أو استهداف السفن الحربية الأميركية في المنطقة، بل وقد يمتد التهديد ليشمل مدينة كي ويست في ولاية فلوريدا التي لا تبعد سوى تسعين ميلاً عن العاصمة الكوبية.

هذا التصعيد يأتي في ظل وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في كوبا، مما يعزز المخاوف من نقل خبرات الحرب بالمسيرات إلى الجزيرة الشيوعية. وفي رد فعل سريع، فرضت الإدارة الأميركية حصاراً على المحروقات الموجهة لكوبا، واصفة التهديد بأنه استثنائي ويمس الأمن القومي.

وقد شهدت الآونة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة تمثلت في زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى هافانا لمحاولة احتواء الموقف، بينما قامت هيئة الدفاع المدني الكوبية بإصدار وثائق إرشادية للعائلات الكوبية حول كيفية حماية الأرواح في مواجهة هجمات محتملة من العدو، مما يشير إلى حالة من التأهب القصوى على الجانبين. وفي سياق متصل بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط، تبرز تعقيدات جديدة في الملفات السورية والإيرانية.

فقد أشار المبعوث الأميركي توم براك إلى أن سوريا بدأت تحقق تقدماً ملحوظاً في مسارات الدبلوماسية، محولة البلاد إلى ما يشبه المختبر للتوافق الإقليمي، وذلك بعد مرور عام على قرار واشنطن رفع بعض العقوبات عن دمشق لتسهيل عمليات التعافي. وفي الوقت ذاته، تظل العلاقة مع طهران متوترة وشائكة، حيث كشفت مصادر إعلامية تابعة للحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة وضعت خمسة شروط أساسية في ردها على المقترحات الإيرانية لإعادة إطلاق المحادثات.

وفي محاولة لتنويع تحالفاتها الاستراتيجية، أسندت طهران إلى رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف مهمة الإشراف الكامل على العلاقات مع الصين، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي إلى بكين، مما يعكس رغبة إيران في تعزيز شراكتها مع التنين الصيني لمواجهة الضغوط الأميركية المستمرة. إن هذه التطورات مجتمعة، سواء في الداخل الأميركي أو في مواجهة كوبا وإيران، ترسم صورة لمرحلة من التقلبات السياسية العنيفة التي تقودها رغبة ترمب في فرض سيطرته المطلقة وتوجهات الولايات المتحدة نحو إعادة تعريف أمنها القومي في مواجهة تحالفات دولية ناشئة تسعى لتقويض الهيمنة الأميركية التقليدية





