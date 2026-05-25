نعيم قاسم يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ويتهمها بالعمل على نشر الفوضى في لبنان

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الأحد رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن تصريحاته تهدف إلى نشر الفوضى في لبنان. كما تحدث عن وجود "خسائر إسرائيلية حقيقية في جنوب لبنان"، وأنه "ستواصل المسيرات ملاحقة جنود العدو الإسرائيلي"، وذلك خلال كلمة متلفزة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

خلال كلمة متلفزة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قال قاسم: "ما تفعله إسرائيل لن يدوم، وفلسطين هي البوصلة وسنبقى إلى جانبها". ولفت قاسم إلى وجود "خسائر إسرائيلية حقيقية في جنوب لبنان، بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل". وباتت مسيرات حزب الله في الآونة الأخيرة مصدر قلق لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" ودعا الجيش إلى إيجاد حل، وسط تعتيم كبير على الخسائر الحقيقية من قبل تل أبيب.

وبشأن المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت، اعتبرها قاسم "مرفوضة لأنها كسب خالص لإسرائيل، ولن تقدم شيئا للبنان"





