نعيم قاسم يجدد رفضه التفاوض المباشر مع إسرائيل ويؤكد التمسك بالمقاومة

الأمين العام لحزب الله يرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل ويحدد خمس نقاط للحل، معتبراً أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة واستعادة الحقوق المشروعة.

جدد الأمين العام ل حزب الله ، الشيخ نعيم قاسم ، موقفه الرافض للتفاوض المباشر بين لبنان و إسرائيل ، مؤكداً التمسك بخيار المقاومة كطريق وحيد لتحقيق الحقوق المشروعة. وأوضح قاسم في بيان له أن أي محاولة للتفاوض المباشر مع إسرائيل تعتبر تنازلاً مجانياً ومذلاً، ولا تخدم المصالح الوطنية ال لبنان ية، بل هي استسلام للضغوط والإملاءات الخارجية.

وأشار إلى أن السلطة اللبنانية سارعت إلى هذا التنازل في وقت كان فيه العدو يعترف بالهزيمة ويتراجع، مما يثير علامات الاستفهام حول دوافع هذا الإقدام. واستعرض قاسم خمس نقاط أساسية تشكل رؤية حزب الله للحل الشامل، تتضمن أولاً وقبل كل شيء إيقاف كامل وشامل للعدوان الإسرائيلي براً وبحراً وجواً. وثانياً، الانسحاب الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وثالثاً، الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ورابعاً، عودة جميع النازحين والمهجرين إلى قراهم وبلداتهم الأصلية، وإعادة بناء ما دمرته الحروب والعدوان. وخامساً، تعويض لبنان عن الأضرار والخسائر التي تكبدها نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر. وأكد قاسم أن هذه النقاط ليست مجرد مطالب، بل هي حقوق ثابتة لا تقبل المساومة أو التنازل. كما انتقد قاسم قرار الحكومة اللبنانية في الثاني من مارس الماضي، والذي فرض حظراً على الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وحصر عمله في الإطار السياسي.

واعتبر هذا القرار جريمة بحق المقاومة وشعبها، وأنه يهدف إلى تكميم أفواه المعارضين وتجريدهم من حقهم في الدفاع عن وطنهم. ودعا قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار، والعودة إلى شعبها لتجميعه حولها، وأن تكون سلطة الشعب لا سلطة الجزء. وأشار إلى أن سلاح حزب الله هو سلاح دفاعي، مرتبط بالعدوان والاحتلال، وأنه ليس سبباً للأزمة، بل هو رد فعل طبيعي على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأكد أن المقاومة مستمرة وقوية ولا يمكن هزيمتها، وأنها ستبقى صامدة حتى تحقيق هدفها الأسمى، وهو تحرير الأرض وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وأضاف أن حزب الله سيواصل التنسيق مع حلفائه في الداخل اللبناني، والدعوة إلى الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد لبنان. وشدد على أن المقاومة هي خيار استراتيجي، وأنها ليست مجرد تكتيك مؤقت، وأنها ستبقى مستمرة حتى تحقيق النصر الكامل





