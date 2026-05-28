نعيم حلاوي يفتح قلبه عن تحديات الكوميديا في زمن الحروب والحنين إلى الزمن الجميل

حديث مفصل مع الفنان الكوميدي اللبناني نعيم حلاوي حول مسيرته الفنية، أسباب ابتعاده عن الأضواء، ورؤيته للكوميديا المعاصرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

يظل الفنان الكوميدي ال لبنان ي نعيم حلاوي رقماً صعباً في ذاكرة المشاهد العربي وال لبنان ي على حد سواء، فرغم ابتعاده النسبي عن صخب الأضواء والمنصات التلفزيونية الكبرى، إلا أن تأثيره لا يزال ملموساً وقوياً.

لقد استطاع حلاوي من خلال شخصياته الفريدة مثل أبو غابي وفوزي بو لوزي وأمين عمين أن يحفر اسمه في وجدان الجمهور عبر برامج أيقونية مثل ما في متلو ولا يمل واسأل شي. هذه الأعمال التي كانت تمزج بين النقد الاجتماعي والضحكة العفوية لا تزال حتى يومنا هذا تحصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي، مما يثبت أن الفن الحقيقي العابر للأزمان هو الذي يلامس الواقع ببساطة وذكاء.

وفي هذا السياق، يجد حلاوي نفسه اليوم منغمساً في رحلة استعادة للزمن الجميل، ليس فقط من خلال تذكر أعماله، بل عبر تحويل قناته الخاصة راديو نعيم إلى أرشيف فني يجمع بين الدراما والغناء، حيث يسلط الضوء على روائع فيروز وماجدة الرومي ووديع الصافي، بل ويمتد شغفه لتوثيق بدايات نجوم كبار مثل وائل كفوري ونوال الزغبي، معتبراً أن هذا الحنين هو جسر يربطه بجمهوره وبحقبة ذهبية من الإبداع اللبناني الذي يفتقده الكثيرون في الوقت الراهن. وعن سر غيابه عن الشاشة في السنوات الأخيرة، يتبنى نعيم حلاوي وجهة نظر فلسفية تجاه المسيرة الفنية، حيث يرى أن الفنان عندما يصل إلى مرحلة من النجاح والرضا عن أعماله، يكون قد أدى رسالته السامية تجاه المجتمع والفن.

ويصف حالته الحالية بأنها نوع من التقاعد الاختياري الذي يسمح بفسح المجال أمام المواهب الشابة والوجوه الجديدة لتبدع وتضع بصمتها الخاصة، مؤكداً أن التجدد في الفن يتطلب أحياناً تنحي الجيل السابق لإفساح الطريق، مع بقائه في حالة ترقب دائم للفرصة التي تستحق العودة القوية. ولم يخلُ هذا الابتعاد من محاولات جادة لإعادة لم شمل الرفاق، فقد نجح في تكوين ثلاثي فني مع رولا شامية وطوني أبو جودة تحت مسمى اسأل شو، وهو المشروع الذي لاقى رواجاً واسعاً خاصة في أوساط المغتربين اللبنانيين الذين يبحثون عن رائحة الوطن في الكوميديا.

ومع ذلك، يعترف حلاوي بصعوبة تجميع الفريق الكامل الذي ضم أسماء مثل فادي رعيدي وعادل كرم ونتالي نعوم وعباس شاهين، نظراً لتشعب مساراتهم المهنية واختلاف توجهاتهم، بالإضافة إلى الظروف الأمنية والسياسية المتقلبة في لبنان، والتي جعلت من تنفيذ مشروع مسرحي أو عمل فني جامع أمراً صعب المنال في ظل عدم استقرار الأوضاع. أما فيما يخص التحول الرقمي في صناعة الكوميديا، فإن حلاوي يقدم قراءة نقدية لظاهرة المقاطع الكوميدية السريعة على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي.

فبينما يراها وسيلة ترفيهية سهلة المنال توفر مصدر رزق سريع للبعض، إلا أنه يشير إلى الفرق الجوهري بين هذه المقاطع وبين البرامج التلفزيونية التي كانت تخضع لعمليات إنتاجية دقيقة وتفكير إبداعي عميق داخل الاستوديوهات. يرى حلاوي أن الكوميديا اليوم أصبحت أكثر بساطة، حيث يمكن لأي شخص أن يطل من مطبخه أو شرفته ليقدم نكتة سريعة، وهو ما يقلل من القيمة الفنية للعمل الكوميدي المتكامل.

والأهم من ذلك، يتحدث حلاوي بمرارة عن صعوبة الضحك في زمن الحرب، معتبراً أن الحالة النفسية للمواطن اللبناني المثقل بالهموم والأزمات الاقتصادية والاجتماعية جعلت من الابتسامة مهمة شاقة. فالضغوط النفسية تخلق حاجزاً بين المشاهد واللحظة الكوميدية، مما يجعل أي مشروع فني جديد يواجه طرقاً مسدودة، لأن الضحكة الحقيقية تتطلب قدراً من راحة البال والأمان، وهو ما يفتقده الكثيرون في الوقت الحالي، مما يحول الترفيه في أوقات الصراع إلى مهمة حساسة قد تُفهم بشكل خاطئ أو تؤدي إلى نفور الجمهور بدلاً من تعاطفه.

وفي ختام حديثه، يطرح حلاوي تساؤلات حول مستقبل شخصياته، خاصة شخصية أمين عمين التي تمثل الفنان غير التقليدي. ويكشف أنه بدأ بالفعل في إعادة توزيع بعض أغنيات هذه الشخصية بقالب موسيقي حديث، ملمحاً إلى إمكانية إطلاق إنتاجات غنائية جديدة تعيد هذه الشخصية إلى الواجهة بأسلوب يواكب العصر. ويؤكد حلاوي أن نشاطاته لم تتوقف تماماً، فهو لا يزال يحيي العديد من الحفلات والمناسبات خارج لبنان، مما يبقي جذوته الفنية مشتعلة.

لكنه يشدد على أن أي عودة رسمية يجب أن تكون مدروسة ومناسبة للواقع الذي يعيشه الناس. إن مسيرة نعيم حلاوي، التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف اسكتش كوميدي، تظل شاهدة على مرحلة من التحرر والجرأة الفنية، وهو اليوم يعيد قراءة أعماله القديمة بدهشة، وكأنه يشاهدها لأول مرة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من كل ما ينشره هو الترويح عن قلوب الناس بعيداً عن أي حسابات تجارية، إيماناً منه بأن الفن هو الملاذ الأخير للإنسان في مواجهة قسوة الحياة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نعيم حلاوي كوميديا لبنانية الزمن الجميل الفن الساخر لبنان

United States Latest News, United States Headlines