نظام "مايتي" يتيح للطائرات المسيَّرة تجنب العوائق بسرعة وكفاءة في البيئات الخطرة

باحثون من MIT وجامعة بنسلفانيا يطوّرون نظام تخطيط مسار مفتوح المصدر للطائرات المسيَّرة يدمج خوارزمية Hermite spline لتعديل المسار في الزمن الحقيقي، ما يحقق تحسينًا في السرعة والأمان خلال عمليات البحث والإنقاذ وتفتيش المنشآت الصناعية.

تُعَدُّ التقنية الحديثة التي تساعد الطائرات المسيَّرة على تفادي العوائق في البيئات الخطرة خطوةً رائدةً في مجال البحث والإنقاذ وتفتيش المنشآت الصناعية، لا سيما في المواقع التي يصعب على البشر الوصول إليها.

ففي اللحظات الأولى بعد وقوع زلزال أو كوارث طبيعية، يصبح من الضروري الحصول على خريطة سريعة لمبنى منهار أو منطقة محفوفة بالمخاطر، وتُعَدُّ الطائرات المسيَّرة أداةً مثالية لهذا الغرض نظراً لقدرتها على التحليق داخل مساحات ضيقة وتقديم بيانات دقيقة في الوقت الحقيقي. إلا أن تشغيل روبوت طائر داخل بيئة غير معروفة يتطلب حلّاً متقدماً يضمن وصوله إلى هدفه بسرعة، وتجنّب العوائق المفاجئة، والحفاظ على مسار سلس لا يستهلك طاقةً زائدة ولا يعرضه للاصطدام.

استجابةً لهذه التحديات، توصل فريق من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا إلى نظامٍ جديد لتخطيط مسار الروبوتات يحمل اسم "مايتي" (MIGHTY). يتيح هذا النظام للطيارة المسيَّرة تعديل مسارها خلال أجزاء قليلة من الثانية عند ظهور أي عائق، دون أن تفقد الاتجاه نحو الهدف ولا تحتاج إلى تنفيذ حركات حادة أو غير مستقرة.

تم تصميم "مايتي" للعمل في الزمن الحقيقي باستخدام الحاسوب والحساسات المدمجة على الروبوت نفسه، ما يجعله مستقلاً عن محطات التحكم أو شبكات الاتصال المستقرة، وهو أمرٌ حاسم في عمليات البحث والإنقاذ أو التفتيش الصناعي داخل منشآت معقدة. تُعَدُّ عملية تخطيط المسار البرنامج الأساسي الذي يقرر كيف ينتقل الروبوت من نقطة إلى أخرى بأمان.

على الورق قد تبدو هذه المهمة بسيطة، لكنّها تصبح شديدة التعقيد عندما يتحرك الطائر داخل بيئة مليئة بالعوائق أو عندما تظهر عقبات غير متوقعة غير مدرجة في الخريطة الأولية. كثير من الأنظمة الحالية تواجه مفاضلةً واضحةً بين الأداء والتكلفة؛ فبعض الحلول التجارية تولّد مسارات سلسة وسريعة لكنها مكلفة وتعتمد على برامج مغلقة، بينما تكون الأنظمة المفتوحة المصدر أقل تكلفة لكنها غالباً ما تكون أقل أداءً أو أصعب في الاستخدام.

من هذا المنطلق سعى الباحثون إلى بناء نظام مفتوح المصدر يقدم جودةً قريبةً من الأنظمة المتقدمة، مع القدرة على العمل مباشرة على الروبوت. يوضح كوتا كوندو، طالب الدراسات العليا في هندسة الطيران والفضاء بالمعهد، أن "مايتي" يحقق أداءً مماثلاً أو أفضل باستخدام أدوات مفتوحة المصدر فقط، ما يتيح للباحثين والطلاب والشركات الاستفادة منه بحرية، ويساعد على إزالة عوائق التكلفة التي قد تعرقل تطوير أنظمة تخطيط حركة عالية الأداء.

يعتمد "مايتي" على تقنية رياضية تُدعى "Hermite spline"، تُحسّن كلًّا من المسار والزمن في خطوة واحدة بدلاً من حساب المسار أولاً ثم ضبط الزمن وفقاً لمتطلبات ثابتة. هذا النهج يضمن الحصول على مسار سلس وقابل للتحكم مع تقليل زمن الرحلة دون التضحية بالأمان. لتقليل العبء الحوسبي، لا يبدأ النظام من الصفر في كل مرة، بل ينشئ تخمينًا أوليًا للمسار ثم يطوره تدريجيًا عبر عملية تكرارية، مستفيداً من خريطة المشهد التي يبنيها حساس الليدار المتاح على الطائرة.

في اختبارات المحاكاة، استغرق "مايتي" نحو 90٪ فقط من وقت الحوسبة الذي تتطلبه طرق متقدمة أخرى، وحقق تحسينًا في سرعة الوصول إلى الهدف بنحو 15٪. أما في الاختبارات العملية على روبوتات حقيقية، فقد بلغ سرعة الطائرة 6.7 متر في الثانية مع تجنب جميع العوائق التي ظهرت في مسارها، ما يؤكد قدرة النظام على الجمع بين السرعة والسلامة والقابلية للتنفيذ على أجهزة الروبوت نفسها.

إن إمكانات التطبيق لا تقتصر على حالات البحث والإنقاذ فقط؛ بل يمكن توظيف التقنية في توصيل الطرود داخل المدن، حيث تحتاج الطائرات إلى تجنب المباني والأسلاك والأشخاص والعوائق المتحركة، وكذلك في تفتيش منشآت صناعية معقدة مثل توربينات الرياح والهياكل التي يصعب على الإنسان الوصول إليها. بفضل الطابع المفتوح للمصدر، يمكن للمختبرات والشركات والمؤسسات ذات الميزانيات المحدودة تبني النظام واستخدامه دون الحاجة إلى برامج تجارية مكلفة.

يجمع الباحث كوندو بين الدافع الأكاديمي والشخصي، إذ شهد حادث محطة فوكوشيما النووية عندما كان طفلاً، ما دفعه إلى تطوير روبوتات مستقلة تستطيع دخول البيئات الخطرة وإعادة المعلومات إلى الجهات المختصة، مع إبقاء البشر بعيدًا عن المخاطر. رغم أن النظام لا يزال في مرحلة البحث، فإن النتائج الواعدة تشير إلى أنه قد يصبح أداةً أساسيةً في المستقبل القريب لتقنيات الروبوتات المستقلة في البيئات الديناميكية والخطرة





