نصائح للنوم خلال الأجواء الحارة

تشرح الدكتورة ديبورا لي خبيرة النوم لدى مؤسسة Doctor Fox مجموعة من النصائح التي تساعد على النوم بشكل أفضل خلال الأجواء الحارة.

قدمت الدكتورة ديبورا لي خبيرة ال نوم لدى مؤسسة Doctor Fox مجموعة من ال نصائح التي قالت إنها تساعد على ال نوم بشكل أفضل خلال الأجواء الحارة. وأوضحت أن ارتداء جوارب قطنية مبللة قليلا قد يساهم في خفض حرارة الجسم الداخلية عبر ما يعرف بعملية ال تبريد بالتبخر، مشيرة إلى أن القدمين تلعبان دورا مهما في تنظيم حرارة الجسم، لذلك فإن الحفاظ على برودتهما ينعكس إيجابا على الجسم بأكمله.

ونصحت بغسل الجوارب بالماء ثم عصرها جيدا قبل ارتدائها مباشرة عند النوم، رغم اعترافها بأن الفكرة قد تبدو غريبة للبعض. كما اقترحت الخبيرة استخدام القربة الحرارية بعد ملئها بالماء البارد ووضعها في المجمّد لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل النوم، مؤكدة أن هذه الطريقة تساعد على تبريد الفراش وتوفير شعور أكبر بالراحة خلال الليل.

وفيما يتعلق بالاستحمام، شددت على أهمية استخدام الماء الفاتر بدلا من الماء البارد، موضحة أن الاستحمام قبل النوم بنحو ساعة ونصف يساعد الجسم على خفض حرارته تدريجيا والدخول في مرحلة النوم بصورة طبيعية. وأضافت أن الاستحمام بالماء البارد مباشرة قبل النوم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الجسم إلى بذل جهد إضافي لاستعادة دفئه الطبيعي.

ومن بين الحلول التقليدية التي تحدثت عنها الخبيرة ما أطلقت عليه اسم الطريقة المصرية، وهي تقنية قديمة تعتمد على نقع منشفة كبيرة بالماء البارد وعصرها ثم تعليقها قرب نافذة الغرفة أو عند الباب. وبحسب الخبيرة، فإن مرور الهواء الساخن عبر المنشفة يساعد على تبريد الهواء نسبيا بطريقة تشبه عمل أجهزة التكييف، ولكن دون استهلاك كهرباء مرتفع.

ورغم أن هذه الوسائل لا تخفض درجات الحرارة بشكل كبير، فإنها قد تساعد على تحسين جودة النوم والشعور بقدر أكبر من الراحة خلال الليالي الحارة





