نشطاء الإغاثة: تحولاً جوهرياً في طبيعة الصدام بين إسرائيل وحركات التضامن الدولي

يأمل بتحقيقه، كان مشهد نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها لغزة، وهم أسرى لدى الإسرائيليين، معبّرا عن معاني الخير والكرامة والإنسانية والظلامة من جهة، ووحشية هؤلاء البشر لم يكونوا من طلّاب الدنيا ولا الباحثين عن الشهرة، بل هم مناضلون إنسانيون يسعون لإشباع بطون أهل غزّة التي عمد الاحتلال لتجويعها بالحصار ومنع وصول الطعام والشراب إليهم.

وكان الوزير المذكور لم يكن يوما محبوبا، بل كان العالم ينظر إليه بامتعاض خصوصا عندما يقوم بأعمال استفزازية تعمّق الظلم والكراهية والتنافر. فقد اقتحم المسجد الأقصى عشرات المرّات منذ أن أصبح وزيرا، مستفزا بذلك أهل فلسطين. وحظي اقتحامه بحماية مشددة، رافعا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى.

وكان نشطاء الإغاثة الذين اعتقلهم الإسرائيليون جاؤوا من كل حدب وصوب، ممثلين لعدد من دول العالم، ليقدّموا شهادتهم للتاريخ، ويتركوا بصمتهم على قضية فلسطين التي يشعر المناضلون بشرف الانتماء إليها والعمل من أجلها. فكل مستضعفي الأرض هم من هذا الصنف الذي تدفعه إنسانيته للتفاعل الإيجابي مع أهل فلسطين، منذ النكبة التي مرّت هذا الشهر ذكراها الثامنة والسبعون.

وإذا كان الإسرائيليون وداعموهم في الغرب قد تكلّست مشاعرهم حتى أصبحت مشاهد الجياع واللاجئين لا تلامسها، فما أكثر البشر الطيّبين على وجه هذا الكوكب الذين لم يتجهّموا للقضية يوما، بل وجدوا فيها منطلقا لعمل الخير من جهة، والتصدي للقوى الاستعمارية والاستكبارية من جهة أخرى. فبدأت حملات الإغاثة لكسر ذلكبعض القادة الإسرائيليين يعتقد أن بإمكانه اعتقال كل من يحاول اختراق الحصار المفروض على غزّة، وأن أمريكا جاهزة لدعمهم عندما يصطدمون بمعوّقات عملياتية أو سياسية.

وفي الوقت الذي يساعدهم هذا الافتراض على الاستمرار في تصدّيهم للفلسطينيين وداعميهم من كافة أنحاء العالم، فإنه يفتح لهم أبوابا للمشاكل التي ستحاصر أمريكا كذلك. فقد نجم عن الصلف الإسرائيلي ارتكاب حماقات كبيرة ضمن محاولات إحكام الحصار. فبعد مشاهد الجوع والفاقة في غزّة التي هزّت ضمير العالم قبل خمسة أعوام، استيقظ أصحاب الضمير على واقع غير إنساني في الأراضي المحتلّة، وأدركوا وجود تفكير استئصالي مستعد لممارسة الإبادة في ظل الحماية الأمريكية. ولكن الضمير الإنساني حال دون تحقق ذلك.

فجاءت أساطيل الإغاثة لتبلور موقفا دوليا رافضا للحصار، نجم عنه مواقف سياسية لم تكن في حسبان المحتلّين. فبعد تجربة متكرّرة لإيصال المعونات إلى جياع غزّة، توسعت دائرة المشاركين في حملات الإغاثة. في البداية انحصر المشاركون فيها بالنشطاء من كافة الأطياف الأيديولوجية، ولكنها توسعت لتشمل شخصيات مهنية وسياسية مرموقة، الأمر الذي من شأنه أن يضيّق الخناق على الإسرائيليين.

ففي الأسبوع الماضي أعلنت رئيسة أيرلندا، كاثرين كونولي، رسمياً عن اعتقال شقيقتها، الطبيبة والناشطة الحقوقية مارغريت كونولي، برفقة عدد من المواطنين الأيرلنديين، واصفة الحادثة بأنها «اختطاف غير قانوني» في مياه دولية. إن اعتقالا من هذا النوع من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية التي ستواجه قوات الاحتلال، بعد أن امتدّت أيدي الإسرائيليين لشخصيات غير فلسطينية ذات ثقل سياسي.

فقد أعربت الرئيسة الإيرلندية عن «فخرها الشديد» بموقف شقيقتها الإنساني، بينما حذر مراقبون دوليون من أن اعتقال شخصية طبية وحقوقية بهذا الثقل، ترتبط بصلة قرابة مباشرة برأس الدولة في أيرلندا، سيضع إسرائيل وجهاز الموساد في مواجهة أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي، ويُعمق من عزلتها الدولية. وهكذا تتحوّل أنشطة الإغاثة إلى وقائع سياسية تتحدّى الإسرائيليين وداعميهم.

والسبب واضح: أن «إسرائيل» تضع قرارها باستخدام الطعام والشراب سلاحا ضد غزّة موضع التنفيذ، معوّلة على انشغال العالم بقضايا أخرى وعلى استمرار الحماية الأمريكية كذلك. إن اعتقال شقيقة رئيسة دولة أوروبية يمثل تحولاً جوهرياً في طبيعة الصدام بين إسرائيل وحركات التضامن الدولي، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مستقبل العلاقات الأيرلندية الإسرائيلية المتوترة أصلًا. والواضح أن هذه السياسة لم تنجح، بل ربما ساهمت في توسيع دائرة الصراع ووضعت قوات الاحتلال في مواجهة العالم.

البعض يقول أن هذا الواقع ليس جديدا، وأن كيان الاحتلال كان معزولا على نطاق واسع منذ قيامه حتى ما بعد حرب 1973، وبالتحديد بعد أن تحدث المرحوم ياسر عرفات من على منبر الأمم المتحدة. فقد ألقى الرئيس الفلسطيني ياسر بصفته رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطاباً تاريخياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1974. كان هذا الخطاب الأول من نوعه الذي يلقيه ممثل عن حركة تحرر وطني أمام الأمم المتحدة.

وانطلاقا من شعور بعض مسؤولي الاحتلال بالغطرسة والتفوق العسكري، فقد تجاوز بعضهم حدود اللباقة والحصافة السياسية، واقتحم دائرة الصراع من أوسع أبوابه. فعلى مدى سنوات عديدة قام بن غفير بإجراءات عديدة ساهمت في بلورة موقف دولي ضد حكومته.

ومن هذه الخطوات الاستفزازية: اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، مدعوما بالقوات الاسرائيلية، ومثيرا للاستنكار الدولية وطرح الاتهامات بخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كما أن مواقفه المتطرفة الداعية إلى طرد الفلسطينيين، وتوزيع آلاف قطع السلاح الناري على المستوطنين في الضفة الغربية والمدن المختلطة، إلى جانب دعواته المتكررة لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني جاءت ضمن سياقات مرفوضة عالميا ومناقضة للقانون الإنساني الدولي.

يضاف إلى ذلك أنه اتخذ اتخذ إجراءات صارمة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تضمنت تقليص فترات الاستحمام، والحد من الزيارات، وإلغاء بعض حقوقهم الأساسية، وهو ما فاقم التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووضع موقفاً محدداً ضد الحكومة الإسرائيلية





