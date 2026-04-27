نساء من دون حجاب في إيران: هل هي بداية تغيير أم مجرد تساهل مؤقت؟

تزايد مشاهد النساء اللواتي يتنزهن في طهران دون حجاب يثير تساؤلات حول مستقبل حقوق المرأة في إيران، في ظل تأكيد العديد من الناشطات على عدم وجود تغيير حقيقي في سياسات السلطات.

تشهد طهران في الآونة الأخيرة انتشاراً ملحوظاً لمشاهد نساء يتنزهن في الشوارع ويجلسن في المقاهي دون حجاب، في تحدٍ واضح لقواعد اللباس الصارمة في إيران .

ومع ذلك، يرى العديد من سكان العاصمة أن هذه المشاهد لا تعكس بالضرورة أي تحول حقيقي في توجهات السلطات تجاه حقوق المرأة. الرسامة إلناز، البالغة من العمر 32 عاماً والمقيمة في طهران، تحذر من أن هذا المشهد ليس مؤشراً على تغيير من جانب الحكومة، مؤكدة أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على صعيد حقوق المرأة. تشدد إلناز على أنه بالرغم من المظاهر، لم يحصل أي تغيير فعلي في ما يتعلق بالحرية الفردية.

قانون إلزامية الحجاب، الذي اعتُمد بعد انتصار الثورة عام 1979، لا يزال سارياً، على الرغم من بعض الليونة التي ظهرت بعد احتجاجات 2022-2023 تحت شعار «امرأة... حياة... حرية». هذه الاحتجاجات، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق»، أدت إلى تغيير ملحوظ في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، حيث بدأت العديد من النساء في التخلي عن الحجاب في الأماكن العامة.

هذا التوجه استمر خلال حرب يونيو 2025 مع إسرائيل، ثم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت أواخر ديسمبر في طهران رفضاً للتدهور الاقتصادي، قبل أن تتوسع لتشمل مطالب سياسية. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال الحجاب شائعاً، والعديد من النساء ما زلن يخترن ارتداءه من تلقاء أنفسهن. دوريات «شرطة الأخلاق» باتت شبه غائبة عن الشوارع، لكن السلطات لا تزال قادرة على استدعاء النساء السافرات، ويتحتم عليهن عموماً وضع الحجاب في المصارف والمدارس والمباني الإدارية.

ناغين، التي تدير مقهى في طهران، تشير إلى أن أصحاب المقاهي الذين يستقبلون نساء بلا حجاب دفعوا ثمناً باهظاً، حيث واجهوا معاملة قاسية، وإغلاق مقاهيهم، وغرامات مالية، ورشى. وتضيف بغضب أن البعض يسمي هذا حرية، بينما النساء لم يصبحن أكثر حرية فعلياً. حرية النساء في إيران لا تزال مقيدة، حيث أوقفت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الاحتجاجات الأخيرة والحرب الحالية، وفقاً لمنظمات حقوقية.

منظمة العفو الدولية ترى أن المقاومة العامة للحجاب شكلت ضغطاً على السلطات، لكنها تؤكد أن السلطات واصلت فرض إلزامية الحجاب في أماكن العمل والجامعات وغيرها، مما يعرض النساء للمضايقات والاعتقالات. التلفزيون الرسمي ينقل الآن مشاهد لإيرانيات بلا حجاب، بشرط أن يؤيدن الجمهورية الإيرانية ويندّدن بأعدائها.

الوضع يختلف من مدينة إلى أخرى؛ ففي مشهد، المدينة الكبرى في شرق إيران، قالت مهسا، الطالبة البالغة 32 عاماً، إن القواعد أكثر صرامة، وأن الدخول إلى الأماكن العامة دون حجاب لم يكن مسموحاً به قبل حرب الـ12 يوماً. وفي أصفهان، إحدى المدن المحافظة، قالت فرناز (41 عاماً) إنها استدعيت للمثول أمام المحكمة لعدم التزامها بوضع الحجاب، وأن المقاهي تعاود إغلاقها بسبب هذه المسألة. وتضيف أن المواجهة هنا تكون مع الحكومة والسكان في آن واحد، وأن رجال الدين عاودوا تحذيرهن ومضايقتهن.

مريم (35 عاماً) من طهران تشير إلى أن ارتداء الحجاب يتوقع من النساء اللواتي يزاولن نشاطاً اجتماعياً أو اقتصادياً. ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما إذا كان هذا التسامح النسبي سيستمر، حيث دفعت النساء ثمناً باهظاً للوصول إلى هذه المرحلة، والسلطات منشغلة حالياً بالحرب. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل حقوق المرأة في إيران، وما إذا كانت هذه المشاهد هي مجرد تغيير مؤقت أم بداية لتحول حقيقي





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران حقوق المرأة الحجاب احتجاجات مهسا أميني شرطة الأخلاق

United States Latest News, United States Headlines