نزوح الآلاف في النيل الأزرق بالسودان بسبب تجدد الاشتباكات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 28 ألف شخص في ولاية النيل الأزرق بالسودان بسبب تصاعد الاشتباكات بين الجيش و'قوات الدعم السريع'. يشمل ذلك نزوحا من بلدات مثل باو والكرمك وقيسان، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، عن نزوح 28 ألف شخص في ولاية النيل الأزرق ، جنوب شرقي السودان ، وذلك في الفترة الممتدة من 11 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى 2 أبريل/نيسان الجاري. يعزى هذا ال نزوح إلى تصاعد حدة ال اشتباكات بين الجيش السودان ي و' قوات الدعم السريع ' في المنطقة. وقد أفادت المنظمة الدولية في بيان لها بأن 28 ألفا و20 شخصا نزحوا من عدة مواقع مختلفة داخل ولاية النيل الأزرق خلال هذه الفترة الحرجة.

يضاف هذا إلى أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها البلاد، حيث يفر المدنيون من منازلهم هربا من العنف والقتال المستمر. \أوضحت منظمة الهجرة الدولية أن النازحين فروا من بلدات مثل 'باو' و 'الكرمك' و 'قيسان' نتيجة لتصاعد الاشتباكات العنيفة بين الجيش و'قوات الدعم السريع'. وقد لجأ هؤلاء النازحون إلى ست مناطق مختلفة داخل ولاية النيل الأزرق، بما في ذلك مدينة الدمازين ومحافظة التضامن ومنطقة ود الماحي، بحثا عن الأمان والمأوى. وأشارت المنظمة إلى أن النازحين الجدد قد استقروا في مواقع تجميع غير رسمية، بينما استقبلت المدارس والمباني العامة وعائلات مضيفة آخرين، في محاولة لتوفير المأوى والمساعدة الإنسانية اللازمة في ظل الظروف الصعبة. هذه الجهود تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة وتدعو إلى زيادة الدعم والموارد لتلبية احتياجات النازحين. \في سياق متصل، كانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت الخميس الماضي عن نزوح 10 آلاف و310 أشخاص من مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق، في الفترة ما بين 14 فبراير/شباط و24 مارس/آذار الماضيين، وذلك أيضا بسبب تصاعد الاشتباكات العسكرية. وفي 25 مارس/آذار، أفادت شبكة أطباء السودان (أهلية) بأن قوات الدعم السريع قامت بتشريد 3 آلاف شخص من مدينة الكرمك، بالإضافة إلى تدمير مستشفى في المدينة، عقب اجتياحها. تشهد ولاية النيل الأزرق في الأسابيع الأخيرة اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني و'قوات الدعم السريع' والحركة الشعبية المتحالفة مع الأخيرة، مما أدى إلى نزوح الآلاف من مختلف المناطق والمدن في الولاية. تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني يسيطر على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، بينما تواصل الحركة الشعبية شمال الحكومة القتال منذ عام 2011 للمطالبة بالحكم الذاتي في إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق. منذ أبريل/نيسان 2023، تخوض 'قوات الدعم السريع' مواجهات مع الجيش السوداني بسبب خلافات حول دمجها في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك المجاعة التي تعتبر من بين الأسوأ عالميا، بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح ما يقرب من 13 مليون شخص





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بـ 28 ألف و165 كتابًا قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي تتألق في شتى العلوم | صحيفة المواطن الإلكترونيةبـ 28 ألف و165 كتابًا قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي تتألق في شتى العلوم تضم قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف 28 ألف و165 كتابًا، في شتى

Read more »

سباح العدالة يسجل الرقم الأعلىسجل سباح العدالة علي العبدالوهاب أعلى رقم قياسي على مستوى المملكة في سباق 50م ظهـر، بزمـن 28:19 ثانيـة، محطـما الرقم السابق 28:45 ثانيـة، محققا المركز الأول ببطولة المملكة.

Read more »

28 عاماً على انقلاب 'ما بعد الحداثة' الذي أطاح بحكومة أربكان في تركيايصادف اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير/شباط الذكرى 28 للانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997 وأطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب 'ما بعد الحداثة'.

Read more »

ألطون بذكرى انقلاب 28 فبراير: سنواصل مسيرتنا نحو 'قرن تركيا' من دون انقطاعيصادف اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير/شباط الذكرى 28 للانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997 وأطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب 'ما بعد الحداثة'.

Read more »

عودة «الزومبي» قريباً إلى الصالاتينطلق ‫في العشرين من الشهر الحالي ‬فيلم «بعد 28 سنة» (‪28 Years Later‬) للبريطاني داني بويل مخرج «مليونير العشوائيات»

Read more »

نيجيريا: مسلّحون يختطفون 28 شخصاً كانوا في طريقهم لحفل دينياختطفت مجموعة مسلّحة مجهولة 28 مدنياً في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وطلبوا دفع فدية 28 ألف دولار للإفراج عن الرهائن.

Read more »