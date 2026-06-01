نزوح كثيف في ضاحية بيروت الجنوبية após إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية

إثر بيان نتنياهو وكاتس، تشهد ضاحية بيروت الجنوبية نزوحاً جماعياً، بينما تسعى إسرائيل للحصول على ضوء أخضر أمريكي لضرب أهداف داخل العاصمة اللبنانية، مما يصفّ الوضع في لبنان.

شهدت ضاحية بيروت الجنوبية يوم الإثنين حركة نزوح كثيفة، عقب بيان مشترك أصدره رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمرا فيه الجيش ال إسرائيل ي بشن هجمات على المنطقة.

هذه المشاهد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني في لبنان، الذي يعيش حالة حرب منذ الثاني من مارس الماضي، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح مئات الآلاف من السكان. يأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان، بما في ذلك إمكانية تنفيذ غارات جوية داخل منطقة بيروت، في ظل استمرار المواجهة المفتوحة مع حزب الله.

يستند الموقف الإسرائيلي، وفقاً للتقرير، إلى تقديرات استخباراتية تفيد بأن البنية التحتية القيادية والعسكرية لحزب الله لم تعد مقتصرة على جنوب لبنان، وأن حصر العمليات العسكرية في المناطق الحدودية أصبح غير كاف لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية





نزوح ضاحية بيروت الجنوبية إسرائيل حزب الله حرب عمليات عسكرية

