نزع سلاح حزب الله.. الطريق الوحيد للسلام والاستقرار في لبنان وإسرائيل

يؤكد مسؤولون عسكريون سابقون أن نزع سلاح حزب الله هو العامل الأكثر أهمية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان وإسرائيل. ويشيرون إلى أن نجاح الحكومة اللبنانية في هذه المهمة، بالتعاون الدولي، سيؤدي إلى ازدهار المنطقة، بينما يهدد استمرار الوضع الحالي بالحرب والمعاناة.

يُعد نزع سلاح حزب الله العامل الحاسم والمفصلي الذي سيحدد مسار السلام و الاستقرار في كل من لبنان و إسرائيل ، وفقًا لتصريحات مسؤولين عسكريين سابقين.

ويرى الخبراء أن نجاح الحكومة اللبنانية في تطبيق خطة نزع سلاح الحزب، بالتعاون مع المجتمع الدولي، يمكن أن يفتح الباب أمام فترة طويلة من الهدوء والازدهار لكلا البلدين، وينقذ المنطقة من دوامة العنف والدمار.

إن القضية الأساسية تكمن في مدى قدرة الحكومة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا الملف، وهو الأمر الذي فشلت فيه بشكل واضح في السابق، إما بسبب ضعفها أو لعدم امتلاكها الإرادة السياسية الكافية.

لقد شهدت الأشهر الماضية عدة محاولات من قبل لبنان لمعالجة قضية السلاح، حيث أعلن في يناير الماضي عن إكماله للمرحلة الأولى من خطته التي تستهدف نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى في جنوب البلاد.

إلا أن هذه الخطوات قوبلت بردود فعل متباينة، حيث اعتبرت إسرائيل أن التقدم المحرز لا يرقى إلى المستوى المطلوب، بل وصف بأنه غير كافٍ على الإطلاق.

وبعد مرور شهرين، اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة إضافية بالإعلان عن عدم قانونية الأنشطة العسكرية لحزب الله، مع الإقرار الصريح بعدم امتلاكها القوة الكافية لنزع سلاح الحزب بشكل فعال بمفردها.

هذه الاعترافات تبرز حجم التحدي وتعقيداته، وتضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي والقيادة اللبنانية المسؤولة عن إيجاد حلول جذرية.

عند النظر إلى الموازين العسكرية الحالية، يتضح أن حزب الله لا يزال يمتلك قوة لا يستهان بها، وأن أي خطة جادة لنزع سلاحه تتطلب إضعافه بشكل كبير على الصعيد العسكري.

هذا الأمر يتطلب استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تشمل أيضًا الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان استدامة السلام ومنع عودة الأنشطة المسلحة.

إن استمرار الوضع الراهن، حيث يمتلك حزب الله ترسانة عسكرية قوية، يعني استمرار التهديدات المتبادلة، وتصاعد حدة التوترات، وتفاقم المعاناة الإنسانية في حال اندلاع أي صراع.

لذلك، فإن أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة يجب أن تضع نزع سلاح حزب الله كأولوية قصوى، مع ضرورة توفير الدعم والضمانات اللازمة للحكومة اللبنانية لتمكينها من تنفيذ هذه المهمة بنجاح.

الرهان على نجاح هذه العملية هو رهان على مستقبل آمن ومزدهر لكل الشعوب في المنطقة.





